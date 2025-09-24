Чому Путін почав повномасштабну війну проти України - названо реальну причину

Недостатня реакція світу на анексію Криму сприяла агресії Росії, зазначив Зеленський.

https://glavred.net/war/pochemu-putin-nachal-polnomasshtabnuyu-voynu-protiv-ukrainy-nazvana-realnaya-prichina-10701038.html Посилання скопійоване

Чому Путін почав повномасштабну війну проти України / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, 22 ОМБр

Про що йдеться у матеріалі:

Недостатня реакція на анексію Криму призвела до схильності росіян до війни

Важливо не дозволити Росії перетворити Крим на військову базу

Удари України по Криму посилюють тиск на логістику РФ

Недостатня реакція світу на окупацію Криму стала чинником, який підштовхнув Росію до розв’язання повномасштабної війни та подальшого насильства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи, який транслював Офіс президента.

Він підкреслив, що сьогодні Україна боронить своїх громадян, аби Кремль не перетворив півострів на масштабну військову базу.

відео дня

"Маємо пам'ятати, що таке Крим. Треба діяти так, щоб Росія знала: ми пам'ятаємо. Ми не пробачимо, боремось за міжнародне право і справедливість, і переможемо. Дякую всім, хто підтримує і посилює санкції у відповідь на війну Росії. Важливо швидко узгоджувати санкції, наші та партнерські кроки між собою", — підкреслив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після окупації Криму Росія знову повернулася до імперських практик, забираючи цінне у своїх сусідів, і наголосив на необхідності діяти так, щоб агресор розумів, що йому цього не пробачать.

Він відзначив участь 60 країн у заході та подякував тим, хто підтримує Україну й застосовує обмеження, виходячи за межі стандартних санкцій. Зеленський підкреслив важливість швидкої координації дій із партнерами, щоб не дозволити Росії перетворити Крим на потужну військову базу та забезпечити захист українців.

За його словами, удари українських дронів є влучними, а тиск на логістику ворога вже дає відчутні результати.

"Російська військова машина стикається з серйозними, дуже серйозними труднощами", - зауважив глава держави.

Яка ціль ударів по Криму - думка експерта

Як писав Главред, на думку полковника запасу ЗСУ і військового експерта Романа Світана Україна почала підготовку до ударів по Кримському мосту. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

Він пояснив, що півострів є для України відносно доступною ціллю — географічно Крим утворює своєрідний "оперативний котел", тож знищити Керченський міст при наявності відповідних засобів не надто складно.

За його словами, триває підготовка до масованих ударів по російських військових об’єктах у Криму — їх близько 150. Світан щзазначив, що якщо по кожному буде випущено приблизно по десять ракет, це назавжди позбавить РФ військової присутності на півострові, після чого операцію зможуть продовжити Сухопутні війська України.

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бійці ГУР Міноборони України завдали успішного удару по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму, знищивши три багатоцільові гелікоптери та РЛС "Небо-У". Про це повідомила пресслужба відомства.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), у ніч з 21 на 22 вересня українські сили могли здійснити атаку на високопоставлених представників РФ у Криму.

Також, 21 вересня спецпризначенці підрозділу "Примари" провели успішну операцію на півострові, під час якої вперше було знищено два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред