Кримському мосту залишилось недовго: Світан розповів, на що наважились ЗСУ

Експерт вважає, що підготовка до знищення мосту, найімовірніше, вже розпочалась.

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Триває серйозна підготовка до ударів по Криму / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Що сказав Світан:

Дрони уразили російську РЛС С-400 в Криму

Україна почала знищувати всю систему ППО на півострові

Незабаром атаки на Крим будуть серйозніші

25 квітня 2025 року українські дрони уразили радіолокаційну станцію до С-400 на території тимчасово окупованого Криму. На думку полковника запасу ЗСУ, військового експерта Романа Світана, яку він висловив 24 каналу, це може вказувати на те, що, ймовірно, розпочалася підготовка до знищення Кримського мосту.

Експерт зауважив, що Україна вже почала "заплющувати очі" ППО країни-агресорки Росії на території півострова, що є основною передумовою для успішного удару по східній частині Криму.

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Кримський міст / Інфографіка: Главред

На це якраз і вказує удар по РЛС С-400 і Світан переконаний, що подібні удари чекають Крим у найближчому майбутньому, адже об'єкти ППО РФ розташовані поблизу Сімферополя, Севастополя та на аеродромі "Кача".

Він додав, що півострів є досить легкою для України ціллю, адже географічно Крим є "оперативним котлом" і знищити Керченський міст - не таке вже складне завдання при наявності відповідних засобів.

Тому зараз триває підготовка до масованих ударів по військових цілях РФ у Криму. Їх на півострові є близько 150. Якщо Україна запустить на кожен з них приблизно по 10 ракет, це назавжди позбавить РФ військово міці у Криму. Після цього операцію зможуть продовжити Сухопутні війська України.

Атаки на об'єкти РФ в Криму - останні новини

Раніше тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Найінтенсивніші вибухи пролунали біля аеропорту Сімферополя, а також поблизу авіабаз у Севастополі: "Кача" та "Бельбек", у Саках, Новофедорівці та Джанкої.

Напередодні також в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи після того як ударні безпілотники "навідалися" на аеродроми РФ. Зокрема, дрони були помічені в Новофедорівці та Качі.

Нагадаємо, Главред писав, що українські розвідники продовжують завдавати ударів по ворожих силах у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" атакували російські судна в Криму.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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