'Потрібно було захищати': нардеп відверто розповів про окупацію Криму в 2014-му

Головне із заяви нардепа:
- В 2014 році офіцери по різному відреагували на окупацію Криму
- Іноді здавалося, що це якась тимчасова історія
- Крим потрібно було захищати, якщо була можливість
Сьогодні важко відповісти, чи все правильно було зроблено в 2014 році, щоб не допустити окупації Криму. Про це заявив народний депутат України Роман Костенко в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
За його словами, в 2014 році офіцери "Альфи" по різному відреагували на окупацію Росією Криму – одні залишилися в Україні і воювали на сході або допомагали фронту, але були й зрадники.
"Мені вже складно згадувати всі ці часи. Але іноді здавалося, що це якась тимчасова історія і що зараз політики домовляться і все стане на свої місця. Тому вже потім, коли почалася війна на сході, то зрозуміли, що жарти, політичні ігри закінчилися і почалася війна. І що Крим вже просто так ніхто не віддасть", - наголосив він.
Костенко зауважив, що сьогодні важливо розуміти всі ці події і враховувати ті "підводні течії", які тоді відбувалися.
"Коли говорять про те, що необхідно було віддавати команди і битися за Крим, то виникає багато запитань, враховуючи те, що з Криму вийшло лише 20% військових, то чи виконали б вони наказ і билися за Україну", - додав нардеп.
Він підкреслив, що зараз не можна сказати, що все на 100% було зроблено не правильно і тому ми втратили Крим, частину Донецької і Луганської областей.
Костенко також нагадав, що в цих областях багато людей були проти Революції гідності, а значна частина працівників СБУ, поліції, військових добровільно залишилися в окупації.
"Я колись говорив з [екс-головою ВРУ Олександром] Турчиновим і задавав ці питання йому і він відповідав: "В мене було 5 тисяч дієздатних військ". Я не перевіряв цю інформацію. Але якби щось тоді почалося, то нас би просто задавили і не дали можливості підготуватися", - розповів він.
На його думку, Крим треба було захищати, "якби можна було це робити".
Крим - останні новини України
Як повідомляв Главред, у ніч на 13 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Зокрема, вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.
Колишній командувач американської армії в Європі, генерал Бен Годжес вважає, що ЗСУ можуть повернути Крим, і це "стане причиною зламу" всередині Росії.
Водночас, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров рекомендує громадянам РФ, які незаконно перебувають на території тимчасово окупованого Криму, максимально швидко покинути півострів.
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Хто такий Роман Костенко
Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.
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