'Потрібно було захищати': нардеп відверто розповів про окупацію Криму в 2014-му

Нардеп зауважив, що з Криму вийшло лише 20% військових.

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Головне із заяви нардепа:

В 2014 році офіцери по різному відреагували на окупацію Криму

Іноді здавалося, що це якась тимчасова історія

Крим потрібно було захищати, якщо була можливість

Сьогодні важко відповісти, чи все правильно було зроблено в 2014 році, щоб не допустити окупації Криму. Про це заявив народний депутат України Роман Костенко в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, в 2014 році офіцери "Альфи" по різному відреагували на окупацію Росією Криму – одні залишилися в Україні і воювали на сході або допомагали фронту, але були й зрадники.

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"Мені вже складно згадувати всі ці часи. Але іноді здавалося, що це якась тимчасова історія і що зараз політики домовляться і все стане на свої місця. Тому вже потім, коли почалася війна на сході, то зрозуміли, що жарти, політичні ігри закінчилися і почалася війна. І що Крим вже просто так ніхто не віддасть", - наголосив він.

Костенко зауважив, що сьогодні важливо розуміти всі ці події і враховувати ті "підводні течії", які тоді відбувалися.

"Коли говорять про те, що необхідно було віддавати команди і битися за Крим, то виникає багато запитань, враховуючи те, що з Криму вийшло лише 20% військових, то чи виконали б вони наказ і билися за Україну", - додав нардеп.

Він підкреслив, що зараз не можна сказати, що все на 100% було зроблено не правильно і тому ми втратили Крим, частину Донецької і Луганської областей.

Костенко також нагадав, що в цих областях багато людей були проти Революції гідності, а значна частина працівників СБУ, поліції, військових добровільно залишилися в окупації.

"Я колись говорив з [екс-головою ВРУ Олександром] Турчиновим і задавав ці питання йому і він відповідав: "В мене було 5 тисяч дієздатних військ". Я не перевіряв цю інформацію. Але якби щось тоді почалося, то нас би просто задавили і не дали можливості підготуватися", - розповів він.

На його думку, Крим треба було захищати, "якби можна було це робити".

Крим - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Зокрема, вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Колишній командувач американської армії в Європі, генерал Бен Годжес вважає, що ЗСУ можуть повернути Крим, і це "стане причиною зламу" всередині Росії.

Водночас, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров рекомендує громадянам РФ, які незаконно перебувають на території тимчасово окупованого Криму, максимально швидко покинути півострів.

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Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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