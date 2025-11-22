'Зима буде холодною': Трамп звернувся до України та закликав прийняти мирний план

Президент США сказав, що Україні варто поквапитися з ухваленням рішення щодо мирного плану.

Президент США звернувся до Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези:

Мир між Росією та Україною наближається

Зеленському доведеться прийняти мирний план США або воювати далі

Зима буде холодною, тому Україні треба поквапитися з ухваленням рішення щодо мирного плану

Лідер Америки Дональд Трамп повідомив, що мир між Росією та Україною наближається, а президенту України Володимиру Зеленському доведеться або прийняти мирний план, або країна буде змушена воювати далі. Заяви глави Білого дому наводить Clash Report.

"Якщо Зеленському не подобається ця угода, то, знаєте, вони повинні просто продовжувати боротьбу. Я думаю, ви знаєте, що, якщо він її не прийме, США стримають свою підтримку України", - сказав він, коментуючи свій "мирний план". відео дня

Глава Білого дому додав, що "Україні варто поквапитися з ухваленням рішення щодо мирного плану, бо ця зима буде холодною, а багато великих електростанцій зазнали атак".

"Ви хочете сказати, що Зеленському наші пропозиції не подобаються? Йому доведеться це прийняти... У якийсь момент йому доведеться з чимось змиритися... Пам'ятаєте, зовсім недавно, прямо в Овальному кабінеті, я сказав: "У вас немає козирів". Не забувайте, я успадкував цю війну", - зазначив американський лідер.

Він додав, що найкращою угодою стало б, щоб війна взагалі не почалася. На думку Трампа, це теж могло б бути досягнуто, "якби був правильний президент". Але тоді, як каже нинішній глава Білого дому - правильного президента не було.

Які землі має віддати Україна згідно з планом Трампа

Мирний план президента США Дональда Трампа пропонує Україні віддати РФ 2300 кв. км території, що можна порівняти з розміром Люксембургу.

Передбачається, що Київ має поступитися майже 5000 кв. кілометрів у Донецькій області, які за планом Трампа мають стати буферною зоною. У ці територіальні поступки входять великі міста Краматорськ і сусідній Слов'янськ, а також невелика ділянка площею 45 кв. км у Луганській області.

Натомість Москва повинна буде вийти з територій у Харківській (2000 кв. км), Дніпропетровській (450 кв. км), Сумській (300 кв. км) і Чернігівській (20 кв. км) областях.

Як писав Главред, адміністрація Дональда Трампа запропонувала план завершення війни, який фактично означає капітуляцію України. У плані міститься 28 пунктів, зокрема скорочення армії, відмова від вступу в НАТО й територій Донбасу.

Пізніше Трамп поставив Україні жорсткий дедлайн щодо мирного плану. Президент США вважає, що Україна повинна погодитися на мирний план до 27 листопада.

Увечері 21 листопада російський диктатор Володимир Путін уперше прокоментував мирний план Дональда Трампа. За його словами, він "може лягти в основу угоди з Україною".

