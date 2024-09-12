Відкрили дружній вогонь по власному судну: РФ переплутала літак з безпілотником

Після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак поводиться якось дивно, і подав сигнал лиха.

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Росіяни подумали, що їхній літак-це ворожа ціль / Колаж: Главред, фото: "База", Фото: Associated Press

Російська ППО працює настільки влучно й успішно, що збиває не лише загрозливі цілі, однак і власні. Переплутавши з українським безпілотником, росіяни обстріляли свій же легкомоторний літак. Інцидент стався у Мурманській області

За даними "База", близько 16:30 11 вересня два легкоспортивні літаки (ATEC 321 Faeta NG і BRM Aero Bristell NG5) вилетіли з посадкового майданчика в Апатитському муніципальному окрузі до Архангельська. Однак важливим моментом є те, що на такий крок вони пішли через півгодини після скасування обмеження на використання повітряного простору, після атаки БПЛА.

"Мабуть, скасування дійшло не до всіх - після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак поводиться якось дивно, і подав сигнал лиха. Пізніше з'ясувалося, що другий борт обстріляли зі стрілецької зброї", - розповідає джерело. відео дня

Після стрілянини пілоти обох літаків запросили зміну плану польоту. Якщо перший вирішив здійснити посадку на аеродромі Апатити, то другий повернувся на місце вильоту. Близько 20 хвилин зайняв їхній політ.

Як розповіли джерела "Бази", після приземлення командир повітряного судна доповів, що кулі пробили крило та фари літака.

Коаліція дронів - що це таке На 19-му засіданні Контактної групи з оборони України оголошено про запуск Коаліції дронів, до якої вже долучилися 8 країн: Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія та Велика Британія. Країни Північноатлантичного альянсу нададуть Україні мільйон безпілотників 2024 року. Навесні Канада планує передати Україні понад 800 сучасних бойових дронів SkyRanger R70 на суму в 100 млн канадських доларів (близько 73 млн дол США). Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер у Торонто. За словами Блера, ці дрони канадського виробництва - одні з найкращих у світі у своєму класі. Влітку Франція поставить в Україну 100 безпілотних літальних апаратів. Дрони замовили у компанії Delair. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Війна України та Росії - останні новини

Як відомо, сьогодні РФ запустила по Україні рій дронів і ракет. Повітряний напад противника відбивали також авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. ППО України знищила 44 ударних БпЛА, три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири –локаційно втрачені.

Окрім цього, бійці ГУР збили над Чорним морем російський винищувач за $50 млн. Літак Су-30СМ належав 43-му окремому морському авіаційному полку ПКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки.

Ба більше, бійці ГУР і ЗСУ пустили під укіс вантажний поїзд у Бєлгородській області. Вантажний поїзд забезпечував логістичні потреби армії РФ. 11 вагонів і локомотив зійшли з рейок і перекинулися.

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