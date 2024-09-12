Бійці ГУР збили над Чорним морем російський винищувач за $50 млн

Літак Су-30СМ належав 43-му окремому морському авіаційному полку ПКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки.

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Бійці ГУР збили російський Су-30СМ / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот

Бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони України знищили в акваторії Чорного моря російський бойовий літак Су-30СМ влучанням із ПЗРК. Винищувач упав у море.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, літак Су-30СМ належав 43-му окремому морському авіаційному полку ПКС РФ, що базується на аеродромі міста Саки в тимчасово окупованому Криму.

"Окупанти втратили зв'язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно за три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27", - ідеться в повідомленні.

В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ.

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

Дивіться відео - Розвідники збили в Чорному морі літак Су-30СМ:

Літак Су-30СМ - що про нього відомо Су-30СМ (за кодифікацією НАТО: Flanker-H) - російський важкий багатоцільовий винищувач покоління 4++, призначений для завоювання панування в повітрі. По суті, це модифікація Су-30МКІ. Перший політ винищувач Су-30СМ здійснив у 2012 році. Винищувач Су-30СМ здатний діяти вдень і вночі, в будь-яких погодних умовах, він може не лише збивати літаки супротивника, а й знищувати наземні цілі, а також проводити повітряну розвідку і давати цілевказівки іншим літакам групи (зокрема й бомбардувальникам Су-34). Вартість такого літака становить приблизно 50 мільйонів доларів.

Як повідомляв Главред, наприкінці серпня військові підрозділи ППО 28-ї ОМБр збили черговий російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку на Донбасі. Літак РФ намагався вести обстріл позицій підрозділів Сил оборони України.

28 червня військовослужбовці Національної гвардії України знищили російський штурмовик Су-25 у небі над Донецькою областю.

7 липня стало відомо, що ще один російський Су-25 долітав -літак збили на Донбасі.

Су-25 - основні характеристики / Инфографика: Главред

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