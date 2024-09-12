РФ запустила по Україні рій дронів і ракет: скільки цілей вдалося збити ППО

Повітряний напад противника відбивали також авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

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РФ била по Україні ракетами і запускала "Шахеди" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ВК "Юг"

В ніч на четвер 12 вересня російські окупанти випустили по Україні 69 засобів повітряного нападу. Як розповіли в Повітряних силах ЗСУ, ППО України знищила 44 ударних БпЛА, три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири –локаційно втрачені.

"У ніч на 12 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 69-ти засобів повітряного нападу противника (станом на 9.00). Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області, двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ., Чауда – Крим)", - зазначили в Повітряних силах.

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія. відео дня

Окрім цього, повітряний напад противника відбивали також авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири –локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів. Знайдіть укриття та перечекайте атаку. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.

Атака на Україну 12 вересня 2024 року

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