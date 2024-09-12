Бійці ГУР і ЗСУ пустили під укіс вантажний поїзд у Бєлгородській області

Вантажний поїзд забезпечував логістичні потреби армії РФ. 11 вагонів і локомотив зійшли з рейок і перекинулися.

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У Бєлгородській області зійшов з рейок вантажний поїзд / Колаж: Главред, фото: t.me/zhest_belgorod

10 вересня в Бєлгородській області РФ зійшов з рейок вантажний поїзд - інцидент став результатом спільної операції ГУР Міноборони та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як пише РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах, було здійснено замінування і підрив на залізничній ділянці "Старий Оскол - Валуйки".

Зазначається, що в результаті успішної операції пущено під укіс вантажний поїзд, який забезпечував логістичні потреби російської окупаційної армії.

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Після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок і перекинулися.

"Зазначена залізнична артерія паралізована, низку поїздів скасували. Робота над ослабленням держави-агресора Росії триває", - додали співрозмовники видання.

Операції ГУР - останні новини

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Українські спецпризначенці знищили російську військову базу в Сирії. Під потужним ударом опинилася військова техніка ворога. Операцією зайнялися бійці спецпідрозділу "Хімік" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони провели масштабну кібератаку на фінансовий сектор і урядові ресурси Росії, внаслідок якої вдалося вразити критично важливі ресурси й отримати доступ до великого масиву конфіденційних даних.

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