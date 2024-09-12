Бійці ГУР і ЗСУ пустили під укіс вантажний поїзд у Бєлгородській області

10 вересня в Бєлгородській області РФ зійшов з рейок вантажний поїзд - інцидент став результатом спільної операції ГУР Міноборони та Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Як пише РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах, було здійснено замінування і підрив на залізничній ділянці "Старий Оскол - Валуйки".
Зазначається, що в результаті успішної операції пущено під укіс вантажний поїзд, який забезпечував логістичні потреби російської окупаційної армії.
Після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок і перекинулися.
"Зазначена залізнична артерія паралізована, низку поїздів скасували. Робота над ослабленням держави-агресора Росії триває", - додали співрозмовники видання.
Операції ГУР - останні новини
Українські сили вразили польовий склад боєприпасів країни-агресора РФ у Воронезькій області РФ. Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.
6 серпня українським військовим підрозділів "Артан" і Морського центру ГУР МО України вдалося реалізувати операцію з висадки на Тендерівській косі. Спецпризначенці знищили ворожу броньовану техніку армії країни-агресора Росії, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнували фортифікаційні укріплення росіян. Крім цього, вдалося знищити живу силу ворога під час бою. Точна кількість ліквідованих окупантів уточнюється.
Українські спецпризначенці знищили російську військову базу в Сирії. Під потужним ударом опинилася військова техніка ворога. Операцією зайнялися бійці спецпідрозділу "Хімік" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Фахівці Головного управління розвідки Міноборони провели масштабну кібератаку на фінансовий сектор і урядові ресурси Росії, внаслідок якої вдалося вразити критично важливі ресурси й отримати доступ до великого масиву конфіденційних даних.
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