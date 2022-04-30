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Орки примусово вивозять мирних жителів із Харківської області - Генштаб

30 квітня 2022, 21:19

Російські окупанти продовжують вчиняти протиправні дії на захоплених територіях Харківської області.

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Орки вивозять населення з Харківської області / facebook.com.mod.mil. rus

Російські окупанти продовжують вчиняти протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. Зокрема, ворог вивозить цивільних до РФ, повідомляє пресслужба Генштабу.

Окупанти примусово вивозить населення на територію Росії.

Також російські війська поширюють дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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війна в Україні Харківська область Генштаб ЗСУ військова агресія РФ
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