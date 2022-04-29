ЗСУ звільнили на Харківщині село, з якого окупанти вели вогонь по Харкову/ Reuters

На Харківщині Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова. Саме з цього населеного пункту, поки воно було в окупації, загарбники вели прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.

Це село – стратегічно важливий населений пункт, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Село уже під повним контролем ЗСУ. Його звільняли силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського.

"Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя в часи окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Харківської області бійці Збройних сил України взяли в полон п'ятьох окупантів. Затримані окупанти дезорієнтовані і деморалізовані, вони дали свідчення про злочини свого командування.

Нагадаємо, на півдні України ЗСУ провели успішні операції зі звільнення п'яти населених пунктів. Ворог продовжує вести артилерійсько-мінометні обстріли по населених пунктах.

Читайте також: