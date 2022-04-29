ЗСУ звільнили на Харківщині село, з якого окупанти вели вогонь по Харкову

Село Руська Лозова – це стратегічно важливий населений пункт, і було потрібно чимшвидше відбити його у ворога.
На Харківщині Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова. Саме з цього населеного пункту, поки воно було в окупації, загарбники вели прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.
Це село – стратегічно важливий населений пункт, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Село уже під повним контролем ЗСУ. Його звільняли силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського.
"Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя в часи окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Харківської області бійці Збройних сил України взяли в полон п'ятьох окупантів. Затримані окупанти дезорієнтовані і деморалізовані, вони дали свідчення про злочини свого командування.
Нагадаємо, на півдні України ЗСУ провели успішні операції зі звільнення п'яти населених пунктів. Ворог продовжує вести артилерійсько-мінометні обстріли по населених пунктах.
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