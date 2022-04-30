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Зачистка передмістя Харкова: рашистів викинули з чотирьох населених пунктів

30 квітня 2022, 19:48

Відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилісне.

війна, військові, ЗСУ, вторгнення
Українські захисники звільняють Харківську область / Фото Reuters

Українська армія звільнила верхню Роганку, Руську Лозову, Слобідське і Прилісне в Харківської області, розповіли в Генштабі ЗСУ.

У повідомленні підкреслюється, що російські окупанти продовжують обстріли Харкова, штурм міст Луганщини, облогу заводу Азовсталь у Маріуполі.

"В результаті наступу підрозділів Сил оборони України в Харківській області був відновлений контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське і Прилісне", – йдеться у вечірньому зведенні.

Також наголошується, що ворог продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, так і в Бєлгородській області, в безпосередній близькості від державного кордону України. Так, в район населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії Центрального військового округу, а в місто Ізюм - підрозділи 5 окремої танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу.

Противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ із застосуванням БПЛА в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Красне, Курулько, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

Російські окупаційні війська продовжують вчиняти протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, противник примусово вивозить населення на територію РФ. Окупанти поширюють дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує наносити авіаційні удари і артилерійські обстріли по місту Харкову.

На Ізюмському напрямку окупанти, силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії і 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ роблять спроби наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове і Ізюм - Слов'янськ.

читайте такожРашистів змішали з землею: на Харківщині ЗСУ розгромили пункт управління ворога

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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ЗСУ Харківська область Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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