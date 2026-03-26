Окупанти залишилися без постачання: партизани знищили важливий об’єкт

Завдяки виведенню з ладу залізничного вузла під Луганськом ворог має обмежені можливості для наступу.

Що відомо:

Українські агенти вивели з ладу залізничний вузол під Луганськом

Партизани "АТЕШ" залишили російських окупантів без постачання. Їм вдалося вивести з ладу залізничний вузол під тимчасово окупованим Луганськом. Про це повідомляє "АТЕШ".

"Наші агенти знищили релейну шафу на залізничному вузлі в районі Луганська. Обладнання повністю згоріло — швидкого відновлення не буде", — йдеться в повідомленні. відео дня

Тепер росіяни не можуть використовувати критичну артерію для постачання військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Саме там зараз тривають найактивніші бої. Завдяки цьому ворог наразі має обмежені можливості для наступу.

"Виведення шафи з ладу заблокувало рух на ділянці. Ешелони не прибули вчасно - підрозділи на передовій залишилися без планового поповнення БК та запчастин. Це прямо обмежує їхні можливості в наступі", - додали партизани.

Відомо, що через цей вузол йшли ешелони з боєприпасами, агрегатами для бронетехніки, запасами паливно-мастильних матеріалів, якими РФ намагалася посилити штормові групи на передовій.

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ — думка експерта Авіаційний експерт і заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, що кількість українських ударів по території Росії останнім часом зросла, що змушує РФ посилювати систему протиповітряної оборони. За його словами, ці удари порушують логістику та вражають об'єкти, пов'язані з виробництвом і постачанням безпілотників типу "Шахед". Експерт зазначив, що на тлі цих подій з'являється інформація про появу далекобійної ракети, здатної нести до тонни корисного навантаження. На його думку, це означає, що Росії доведеться готуватися до складнішої ситуації в повітряному просторі та посилювати систему ППО.

Про джерело: рух "Атеш" "Атеш" — військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року в результаті російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

