Кремль змінює тактику ударів по Україні: до чого готуватися восени

Операція СБУ "Павутина" позбавила РФ можливості масових ракетних обстрілів. Окупанти застосовуватимуть дрони.

Росія готує нові атаки по енергетичній інфраструктурі

Удари будуть пов'язані з початком опалювального сезону

Масові пуски на 70-100 ракет уже неможливі

Країна-агресор РФ осінь продовжуватиме атакувати енергетичний сектор України. Єдина різниця - окупанти масштабніше застосовуватимуть дрони замість ракет. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, проблеми з ракетами у росіян не через виробництво - воно є і триває, як і відбувається накопичення боєприпасів.

"Проблеми з пусковими установками виникли після операції "Павутина". Авіаційних пускових Ту-95МС критично не вистачає. Вони вже ніколи не можуть запускати по 70-100 ракет Х-101 одночасно. Причина не у відсутності самих ракет, а в нестачі носіїв - більшість боєздатних літаків було знищено саме під час операції СБУ2", - розповів Коваленко.

Він прогнозує, що росіяни намагатимуться масштабувати удари саме за допомогою дронів.

"Однак Україна вже адаптувалася до цього виду загрози. Якщо у 2022 році деякі міста переживали блекаути по 2-3 тижні, як, наприклад, Одеса, то минулого року деякі міста переживали блекаути по 24 години, це був максимум. У 2023-2024 роках ми вже адаптувалися до загроз, тому масштабні енергетичні удари не мають таких руйнівних наслідків", - сказав Коваленко.

Що стосується росіян, то вони не змогли адаптувалися до таких загроз.

"А якщо їм щось "повернеться" у відповідь, то для їхньої комунальної системи, яка перебуває в занепаді й техногенному колапсі, удари будуть більш чутливими й масштабними, ніж для нас. Тому удари у відповідь необхідно проводити обов'язково", - вважає експерт.

Ракетний удар 10 вересня 2025 року - що відомо про наслідки

Як писав Главред, вранці 10 вересня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ризик ворожого ракетного удару. Російська армія запустила по території України кілька груп крилатих ракет. У низці областей тривала тривога через дрони "Шахед".

Російська окупаційна армія РФ атакувала Україну протягом 11 годин. Під ударом перебували Житомир, Вінниця, Львів, Луцьк, окремі райони Івано-Франківської та Львівської областей.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Крім того, під час атаки на Україну ворожі дрони залетіли на територію Польщі. Детальніше читайте в матеріалі: Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі, але не згадав РФ.

За даними ЗС ЗСУ, щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України в напрямку Республіки Польща.

За даними польських ЗМІ, внаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

РФ вибрала три цілі для повітряних атак: експерт розкрив деталі

Генерал армії і колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що напередодні зими росіяни визначили три головні цілі для своїх атак:

залізничні станції;

шляхи підтягування боєприпасів, зброї, особливо в зоні, де ведуться бойові дії;

об'єкти енергетики.

Маломуж вважає, що головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.

