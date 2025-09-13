Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план Путіна

Руслана Заклінська
13 вересня 2025, 19:55оновлено 13 вересня, 20:57
209
Верховна Рада України має підготувати альтернативні варіанти для проведення засідань.
Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план Путіна
Удар по Верховній раді - питання часу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine, facebook.com/kostenko.roman83, Міноборони РФ

Ключові тези Костенка:

  • Росія планує ударити по будівлі Верховної Ради України
  • Росіяни обиратимуть "вдалий період" для атак
  • Потрапляння ракети у парламент може зробити країну недієздатною

Росія планує завдати удару по будівлі Верховної Ради України. Знищення законодавчого органу зробить країну тимчасово недієздатною. Про це заявив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі програми "Говорить великий Львів".

Костенко зазначив, що серія останніх подій - убивство колишнього спікера парламенту Андрія Парубія, удар по будівлі Кабміну та наліт дронів на Польщу - є частиною єдиного плану. Такі дії, на його думку, спрямовані проти демократичних інституцій та європейських політиків.

відео дня

"Вони вже б'ють не просто по цивільному населенню, по інфракструктурі, до чого всі звикли. Вони перейшли вже на інституції. Це не для України, це конкретно сигнали політикам, які і так слабкі в Європі, щоб вони не приймали рішень, мовляв, "ми можемо бити, ми не боїмося". І поки що це досить ефективно в них виходить, адже ніяких серйозних рішень не приймають", - сказав Костенко.

За його словами, удари по ключових інституціях триватимуть, але росіяни намагатимуться вибрати "вдалий період" для атаки. Нардеп підкреслив, що удар по Верховній Раді може стати частиною цієї стратегії.

"Ми ж будемо і мобілізацію продовжувати, і воєнний стан. Я думаю, що буде якийсь період, коли вони будуть намагатися нам зашкодити це зробити... Я впевнений що у них це є у планах, і це питання часу, коли вони це зроблять", - наголосив нардеп.

Костенко наголосив на необхідності підготовки до можливих атак. За його словами, Верховна Рада має передбачити альтернативні варіанти, де можна проводити засідання.

"У нас є Верховна Рада - законодавчий орган, у якому 400 депутатів, 200 з яких - мажоритарники. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, їх не стане, списочники підтягнуться, але як такого органа законодавчого уже не буде. Якщо 226 навіть набереться, там не буде якоїсь коаліції, - все, ніхто не зможе ні воєнний стан продовжити, ні якісь закони прийняти, ні мобілізацію оголосити. Країна стане недієздатною, президент для них (росіян, - ред.) нелегітимний", - додак він.

Дивіться відео із заявою Костенка:

Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план Путіна
Костенко попередив про удар по Верховній Раді / Фото: скріншот

Росіяни модернізували "Іскандери"

Окупанти модернізували бойову частину крилатої ракети "Іскандер", якою раніше атакували Кабмін. Росіяни оснастили 450-кілограмову боєголовку "Іскандера" набором контактних датчиків підриву, повідомили аналітики Defense Express.

Ракета тепер здатна спрацьовувати за будь-яких умов. За даними видання, подібні рішення раніше використовувалися у бойових частинах іншої крилатої ракети повітряного базування - Х-101.

Удар по Кабміну - новини за темою

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня під час масованої комбінованої атаки на Україну Росія вперше пошкодила будівлю Уряду. Постраждав дах будівлі та верхні поверхи.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно заявив, що удар було завдано балістичною ракетою "Іскандер".

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що атака була спрямована по будівлі Кабінету Міністрів, де працює урядова команда. За її словами, жертв немає, пожежу ліквідовано, робота уряду триває, а пошкодження буде відновлено.

Як повідомляв Главред, за даними Уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, частина ракети "Іскандер 9М727" спричинила пожежу, проте бойова частина не спрацювала.

Читайте також:

Про персону: Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Верховна Рада війна Росії та України ракетний удар Роман Костенко
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план Путіна

    Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план Путіна

    19:55Війна
    На Закарпатті масові заходи потрібно погоджувати з ТЦК: деталі

    На Закарпатті масові заходи потрібно погоджувати з ТЦК: деталі

    18:50Україна
    "За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

    "За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

    18:37Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

    Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

    Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

    Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

    На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

    На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

    Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

    Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

    Головний секрет наших бабусь: який інгредієнт зробить волосся густим та довгим

    Головний секрет наших бабусь: який інгредієнт зробить волосся густим та довгим

    Останні новини

    20:35

    "Ситуація нагадує 1938-й": Каллас упевнена, що під загрозою безпека всієї Європи

    20:19

    Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

    20:13

    "Нехай спокійно живе": Сєдокова зганьбилася відповіддю про самогубство колишнього чоловіка

    19:55

    Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план ПутінаВідео

    19:51

    У Польщі зрізали хрест з української церкви: у посольстві України відреагували

    Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
    19:22

    Як поєднувати прикраси: секрети стильних аксесуарів на кожен день

    19:10

    Зупинити Путіна можна лише одним рішеннямПогляд

    18:55

    В України був свій король – відкриття, яке зламає шкільні стереотипиВідео

    18:53

    Комунальні платежі "схуднуть" на 75%: на кого з українців чекає солідна знижка

    Реклама
    18:50

    На Закарпатті масові заходи потрібно погоджувати з ТЦК: деталі

    18:37

    "За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

    18:27

    Колишня дружина Віктора Павліка вийшла заміж

    18:01

    Задовго до Відьмака: хто були справжні мисливці на демонів в Україні

    17:52

    Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полоненихВідео

    17:46

    Windows 10 "згасне" рівно через місяць: що робити користувачам

    17:39

    "Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

    17:13

    Віктор Розовий зробив шокуючу заяву після інтерв'ю ексдружини - всі деталі

    16:55

    Великий район Донбасу під загрозою оточення: названо небезпечний напрямок

    16:49

    Що буде, якщо відмовлятися грати з котом: ветеринари вказали небезпечний нюанс

    16:40

    Популярний в Україні овоч стає дефіцитом - ціни росуть з шаленим темпом

    Реклама
    16:15

    Навчання в Білорусі: Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом - Bild

    15:58

    Кармічний союз: які знаки зодіаку знаходять одне одного знову і знову

    15:56

    "Підказав його батько": де і на яку професію син Осадчої навчається в США

    15:51

    Потужний удар по РФ і важлива умова НАТО: Трамп зробив гучну заяву

    15:41

    Як діє гарячка: коли збивати температуру, а коли дозволити організму боротися

    15:19

    Чому 14 вересня не можна голосно веселитися: яке церковне свято

    15:19

    Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столицяВідео

    14:56

    Психологи розповіли, як знайти другу "половинку": ТОП-4 прості кроки

    14:53

    Жир просто тане на очах: копійчана заміна оцту творить справжні дива

    14:46

    Невідома Житомирщина: що приховують старі вулиці міста і вікові ліси Полісся

    14:35

    Де відмінності між двома футболістами: тільки найуважніші знайдуть три деталі

    14:27

    "Зимове пальто" для троянд: як підготувати рослини до холодівВідео

    14:24

    Модні кольори в одязі на осінь 2025: як зробити образ яскравим у похмуру поруВідео

    13:55

    Розкрито всю правду про "Мівіну": що додають у вермішель і навіщоВідео

    13:53

    Росіян в Куп'янську немає: Генштаб повідомив про контрдиверсійну операцію

    13:50

    Зарплати вчителів в Україні зміняться: як тепер збільшаться доплати та премії

    13:46

    Путін "підставив" Лукашенка на тлі угоди Мінська і Трампа: названа причинаВідео

    13:06

    "Шльопанці - це не взуття": п'ять жорстких правил взуттєвого етикету

    13:02

    Росія в злиднях, а Путін витрачає сотні мільйонів на дослідження старіння - ЗМІ

    12:55

    Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

    Реклама
    12:52

    Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

    12:40

    Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

    12:35

    Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

    12:12

    Гороскоп Таро на завтра 14 вересня: Ракам - вірити в себе, Рибам - випробування

    12:05

    Ідеальний варіант сніданку, обіду, чи вечері: рецепт корисного хачапурі

    11:57

    Територіальні поступки України та завершення війни: в ЄС зробили важливу заяву

    11:52

    Як правильно обрізати виноград, щоб він родив: проста схема для початківцівВідео

    11:32

    Українцям у Польщі обмежили допомогу: кому перестануть виплачувати кошти

    11:31

    Знову з колишнім чоловіком: Камалія шокувала возз'єднанням із Захуром

    11:26

    Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Цікаве
    Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
    Привітання
    З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
    Синоптик
    Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
    Новини шоу бізнесу
    ПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні Лорак
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти