Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план Путіна

Верховна Рада України має підготувати альтернативні варіанти для проведення засідань.

Удар по Верховній раді - питання часу

Ключові тези Костенка:

Росія планує ударити по будівлі Верховної Ради України

Росіяни обиратимуть "вдалий період" для атак

Потрапляння ракети у парламент може зробити країну недієздатною

Росія планує завдати удару по будівлі Верховної Ради України. Знищення законодавчого органу зробить країну тимчасово недієздатною. Про це заявив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі програми "Говорить великий Львів".

Костенко зазначив, що серія останніх подій - убивство колишнього спікера парламенту Андрія Парубія, удар по будівлі Кабміну та наліт дронів на Польщу - є частиною єдиного плану. Такі дії, на його думку, спрямовані проти демократичних інституцій та європейських політиків.

"Вони вже б'ють не просто по цивільному населенню, по інфракструктурі, до чого всі звикли. Вони перейшли вже на інституції. Це не для України, це конкретно сигнали політикам, які і так слабкі в Європі, щоб вони не приймали рішень, мовляв, "ми можемо бити, ми не боїмося". І поки що це досить ефективно в них виходить, адже ніяких серйозних рішень не приймають", - сказав Костенко.

За його словами, удари по ключових інституціях триватимуть, але росіяни намагатимуться вибрати "вдалий період" для атаки. Нардеп підкреслив, що удар по Верховній Раді може стати частиною цієї стратегії.

"Ми ж будемо і мобілізацію продовжувати, і воєнний стан. Я думаю, що буде якийсь період, коли вони будуть намагатися нам зашкодити це зробити... Я впевнений що у них це є у планах, і це питання часу, коли вони це зроблять", - наголосив нардеп.

Костенко наголосив на необхідності підготовки до можливих атак. За його словами, Верховна Рада має передбачити альтернативні варіанти, де можна проводити засідання.

"У нас є Верховна Рада - законодавчий орган, у якому 400 депутатів, 200 з яких - мажоритарники. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, їх не стане, списочники підтягнуться, але як такого органа законодавчого уже не буде. Якщо 226 навіть набереться, там не буде якоїсь коаліції, - все, ніхто не зможе ні воєнний стан продовжити, ні якісь закони прийняти, ні мобілізацію оголосити. Країна стане недієздатною, президент для них (росіян, - ред.) нелегітимний", - додак він.

Костенко попередив про удар по Верховній Раді

Росіяни модернізували "Іскандери"

Окупанти модернізували бойову частину крилатої ракети "Іскандер", якою раніше атакували Кабмін. Росіяни оснастили 450-кілограмову боєголовку "Іскандера" набором контактних датчиків підриву, повідомили аналітики Defense Express.

Ракета тепер здатна спрацьовувати за будь-яких умов. За даними видання, подібні рішення раніше використовувалися у бойових частинах іншої крилатої ракети повітряного базування - Х-101.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня під час масованої комбінованої атаки на Україну Росія вперше пошкодила будівлю Уряду. Постраждав дах будівлі та верхні поверхи.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно заявив, що удар було завдано балістичною ракетою "Іскандер".

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що атака була спрямована по будівлі Кабінету Міністрів, де працює урядова команда. За її словами, жертв немає, пожежу ліквідовано, робота уряду триває, а пошкодження буде відновлено.

Як повідомляв Главред, за даними Уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, частина ракети "Іскандер 9М727" спричинила пожежу, проте бойова частина не спрацювала.

Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

