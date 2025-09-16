Рус
Найближчим часом підвищиться активність штурмів: DeepState назвало ще один гарячий напямок

Ангеліна Підвисоцька
16 вересня 2025, 00:40
Росіяни намагаються захопити Ямпіль поблизу Лимана.
РФ намагається захопити Ямпіль / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Що відомо:

  • РФ штурмує Ямпіль
  • Росіяни переодягаються у цивільний одяг
  • Ворога вже було помічено у Ямполі

Російські окупанти намагаються прорватись у Ямпіль. При цьому вони одягають цивільний одяг, щоб замаскуватись. Про це повідомляє DeepState.

Ямпіль розташований на південному сході від Лимана. Вони ведуть вогонь з автомата у цивільному одязі, що порушує норми міжнародного права.

Зазначається, що росіяни проникли у Ямпіль, але Сили оборони взяли їх у полон.

"Ворог ховається в хатах, підвалах, погребах. У роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту, а росіяни, користуючись цим ховаються в самих будинках", - йдеться у повідомленні.

Варто наголосити на тому, що ворожі групи неодноразово були помічені у районі Ямполя. Окупанти знайшли місце, де їм легше пробратись до селища. На цьому напрямку очікується зростання активності ворога.

"Окупанти націлені захопити, знаючи його важливість і критичність для всіх позицій, які знаходяться східніше від нього. Наразі в селищі тривають активні бойові дії", - повідомили аналітики.

Ситуація на фронті – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський натякнув на важливі зміни на фронті. Українські війська завдають значних втрат окупантам у Куп’янську та на Донеччині.

Також раніше повідомлялося, що РФ націлилась ще на дві області, крім Донеччини – розкрито плани ворога на осінь. Росія намагається одночасними ударами на різних напрямках розтягнути українські резерви й відволікти сили від Донеччини, зазначив Дмитро Снєгирьов.

Крім того, українські військові звільнили населений пункт Панківка та прилеглі території у Покровському районі Донецької області.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

війна в Україні вторгнення Росії
