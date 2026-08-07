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Нова спецоперація Сил оборони в Криму: знищено "Панцир-С1" вартістю $15 млн

Анна Ярославська
7 серпня 2026, 11:49
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Під ударами також опинилися РЛС поблизу Оленівки, пускова база БПЛА поблизу Гвардійського, склад ПММ поблизу Мелітополя та ремонтний підрозділ у Запоріжжі.
Операція ГУР МО у Криму
Знищено "Панцир-С1" та РЛС раннього виявлення / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ключові факти:

  • Генеральний штаб підтвердив удари по Криму та Херсонщині
  • Знищено ЗРПК "Панцир-С1" вартістю близько 15 млн доларів
  • Знищено РЛС раннього виявлення поблизу Оленівки
  • Ліквідовано два ретранслятори управління "Геранями"

Оператори спецпідрозділу Головного управління Міноборони України "Group 13" знищили у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" орієнтовною вартістю 15 мільйонів доларів, а також військовий кран загарбників.

Як повідомляє Головне управління розвідки, операція відбулася на початку серпня 2026 року, а засобом ураження наземних цілей стали морські платформи, переобладнані під носії безпілотників.

відео дня

"Для ураження наземних цілей окупантів під час операції, яка відбулася на початку серпня 2026 року, використовували багатофункціональні морські платформи Magura, які є носіями FPV-дронів", - зазначили в розвідці.

Це не перший результат підрозділу на півострові: раніше його оператори вразили машину управління РЛС "Полет" та радіолокаційний запитувач "Пароль 4".

Нова спецоперація Сил оборони в Криму: знищено
​Дрон Magura / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - Magura проти "Панциря" - морські дрони знищують ППО в Криму:

Знімок екрана

Генштаб повідомив про удари по РЛС, пусковій базі дронів та складу ПММ

Паралельно про власні результати роботи щодо об’єктів ворога відзвітував і Генеральний штаб ЗСУ. В ніч на 7 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони вразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки та місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА в районі Гвардійського - обидва об’єкти розташовані в окупованому Криму.

Крім того, українські військові вразили склад паливно-мастильних матеріалів у районі Мелітополя та ремонтний підрозділ окупаційних військ поблизу Якимівки Запорізької області. Усі ці заходи військове командування пояснює необхідністю зниження наступального потенціалу армії РФ.

Чому важливі знищені ретранслятори

Окремим підтвердженим результатом стало ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БПЛА типу "Герань"/"Гербера" - в Оленівці на території АР Крим та в Залізному Порту Херсонської області.

Такі станції забезпечують стабільний зв’язок і передачу команд між операторами та безпілотниками, завдяки чому противник збільшує дальність і ефективність застосування дронів.

t.me/GeneralStaffZSU
t.me/GeneralStaffZSU

Операції Сил оборони України проти окупантів - новини

Як писав Главред, дрони ГУР МО завдали потужного удару по системі протиповітряної оборони С-400 у тимчасово окупованому Криму, знищивши критично важливі радари, які "засліпили" ворожу ППО.

3 серпня спецпризначенці вразили машину управління, що входить до складу комплексу РЛС "Політ", а також ворожу систему розпізнавання "свій - чужий" - радіолокаційний запитувач (РЛЗ) "Пароль-4".

Сили оборони України в ніч на 1 серпня завдали удару по складу морських безпілотних катерів РФ у тимчасово окупованому Криму, вивели з ладу два залізничні мости та завдали удару по підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту в Севастополі.

31 липня СБУ повідомила про удари по важливих об’єктах у тимчасово окупованому Криму та на території Росії. СБУ відзвітувала про удари по Євпаторії та Тамані. За інформацією спецслужби, в Євпаторії було уражено два ангари та виробничий цех, у порту Тамань сталася масштабна пожежа, а також було уражено Волгоградський НПЗ потужністю близько 15 млн тонн на рік.

У ніч на 26 червня безпілотники ГУР завдали удару по кримському аеродрому "Бельбек", знищивши літак МіГ-29 та аеродромну техніку РФ.

Повернення Криму: Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Криму поки що не входить до порядку денного переговорів про мир.

"Це не зовсім так. Або поки що не так. Побачимо. Я не знаю", - сказав Зеленський в інтерв’ю Fox News.

За його словами, для українців важливі землі, території, домівки та історія, але найвищою цінністю є життя людей.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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