"Людина-фейк": українська дружина Михайлова публічно кинула путініста

Інна Михайлова опублікувала публічне зізнання на своїй сторінці в соцмережах.

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Дружина покинула Стаса Михайлова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Михайлова

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Що заявила дружина Стаса Михайлова

Чи подала пара на офіційний розлучення

Дружина 57-річного російського виконавця Стаса Михайлова Інна шокувала шанувальників різкою та емоційною заявою на своїй сторінці в Instagram. Блондинка несподівано повідомила, що їхня сім'я розпалася, і різко відмежувалася від виконавця.

Історія стосунків пари почалася після розлучення Інни з першим чоловіком. У 2009 році у неї зі Стасом Михайловим народилася донька Іванна, а в 2011-му закохані офіційно одружилися. Роком пізніше на світ з’явилася їхня друга спільна донька Марія. Незважаючи на довгу історію стосунків, колишня "Міс Кіровоград" рішуче відмежувалася від чоловіка.

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"Будь ласка, я не маю жодного стосунку до його нинішнього образу та зовнішнього вигляду. Це правда! Ми більше не разом", - зізналася Інна Михайлова, не вдаючись у подробиці того, що сталося.

Дружина звинуватила Стаса Михайлова / фото: instagram.com, Інна Михайлова

Пізніше дружина артиста опублікувала анонс майбутнього концерту Михайлова, додавши до афіші з його портретом емодзі у вигляді клоуна та додавши різкий коментар.

"Ця людина - фейк", - зауважила Інна.

Спочатку підписники припустили, що особистий акаунт Михайлової могли зламати хакери, проте джерела з оточення пари стверджують, що в родині дійсно стався серйозний розлад. За їхніми словами, Інна особисто опублікувала сторіс і в приватних розмовах підтвердила цю новину друзям.

Стас Михайлов розлучився з дружиною / фото: instagram.com, Інна Михайлова

Примітно, що в серпні 2026 року подружжя відсвяткувало 15-річчя спільного життя, проте Інна вперше публічно не привітала чоловіка з кришталевим весіллям. Незважаючи на скандал, що розгорівся, сам Стас Михайлов не коментує те, що відбувається. Офіційно про подання документів на розлучення подружжя поки що не повідомляло.

Варто зазначити, що Стас Михайлов займає прокремлівську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну співак публічно підтримав дії Росії та продовжив виступати на заходах, пов’язаних із російською владою.

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Про персону: Стас Михайлов Станіслав Володимирович Михайлов - російський естрадний співак, автор пісень, актор і продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), повідомляє Вікіпедія.

У 2022 році підтримав криваве вторгнення Росії в Україну, заявивши, що "Росія ніколи не вела війну з Україною", аргументував свою підтримку наративом російської пропаганди про "визволення" України.

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