Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Людина-фейк": українська дружина Михайлова публічно кинула путініста

Христина Трохимчук
21 вересня 2026, 15:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Інна Михайлова опублікувала публічне зізнання на своїй сторінці в соцмережах.
Дружина покинула Стаса Михайлова
Дружина покинула Стаса Михайлова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Михайлова

Ви дізнаєтеся:

  • Що заявила дружина Стаса Михайлова
  • Чи подала пара на офіційний розлучення

Дружина 57-річного російського виконавця Стаса Михайлова Інна шокувала шанувальників різкою та емоційною заявою на своїй сторінці в Instagram. Блондинка несподівано повідомила, що їхня сім'я розпалася, і різко відмежувалася від виконавця.

Історія стосунків пари почалася після розлучення Інни з першим чоловіком. У 2009 році у неї зі Стасом Михайловим народилася донька Іванна, а в 2011-му закохані офіційно одружилися. Роком пізніше на світ з’явилася їхня друга спільна донька Марія. Незважаючи на довгу історію стосунків, колишня "Міс Кіровоград" рішуче відмежувалася від чоловіка.

відео дня

"Будь ласка, я не маю жодного стосунку до його нинішнього образу та зовнішнього вигляду. Це правда! Ми більше не разом", - зізналася Інна Михайлова, не вдаючись у подробиці того, що сталося.

Дружина звинуватила Стаса Михайлова
Дружина звинуватила Стаса Михайлова / фото: instagram.com, Інна Михайлова

Пізніше дружина артиста опублікувала анонс майбутнього концерту Михайлова, додавши до афіші з його портретом емодзі у вигляді клоуна та додавши різкий коментар.

"Ця людина - фейк", - зауважила Інна.

Спочатку підписники припустили, що особистий акаунт Михайлової могли зламати хакери, проте джерела з оточення пари стверджують, що в родині дійсно стався серйозний розлад. За їхніми словами, Інна особисто опублікувала сторіс і в приватних розмовах підтвердила цю новину друзям.

Стас Михайлов розлучився з дружиною
Стас Михайлов розлучився з дружиною / фото: instagram.com, Інна Михайлова

Примітно, що в серпні 2026 року подружжя відсвяткувало 15-річчя спільного життя, проте Інна вперше публічно не привітала чоловіка з кришталевим весіллям. Незважаючи на скандал, що розгорівся, сам Стас Михайлов не коментує те, що відбувається. Офіційно про подання документів на розлучення подружжя поки що не повідомляло.

Варто зазначити, що Стас Михайлов займає прокремлівську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну співак публічно підтримав дії Росії та продовжив виступати на заходах, пов’язаних із російською владою.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російські блогери Ігор Синяк і Серьожа Grey Wiese спровокували скандал своїм виступом у Берліні. На концерті вони заспівали легендарний хіт Софії Ротару "Одна калина" українською мовою, що викликало хвилю обговорень у мережі.

Також Наталія Єгорова в інтерв’ю Bild зізналася, що після розлучення з Віталієм Кличком готова до нових стосунків і мріє знову вийти заміж. Поки що 52-річна блогерка не зустріла підходящої людини, але перебуває в активному пошуку.

Читайте також:

Про персону: Стас Михайлов

Станіслав Володимирович Михайлов - російський естрадний співак, автор пісень, актор і продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), повідомляє Вікіпедія.
У 2022 році підтримав криваве вторгнення Росії в Україну, заявивши, що "Росія ніколи не вела війну з Україною", аргументував свою підтримку наративом російської пропаганди про "визволення" України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Стас Михайлов новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

16:18Світ
Вибори в Росії закінчились: скільки набрала партія Путіна і чого чекати Україні

Вибори в Росії закінчились: скільки набрала партія Путіна і чого чекати Україні

16:08Аналітика
Долар, євро і злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 22 вересня

Долар, євро і злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 22 вересня

16:00Економіка
Реклама

Популярне

Більше
В Україні очікується різке похолодання: точна дата початку дощів

В Україні очікується різке похолодання: точна дата початку дощів

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

Росіяни заглибилися до 4 км від кордону на Сумщині: що відбувається на напрямку

Росіяни заглибилися до 4 км від кордону на Сумщині: що відбувається на напрямку

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

Останні новини

16:18

РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

16:16

Чути найрідніший голос: "Голос країни" та БФ "Півник" об'єднують зусилля задля відновлення слуху захисників

16:08

Вибори в Росії закінчились: скільки набрала партія Путіна і чого чекати Україні

16:01

"Кинув людей": під час вуличного опитування пролунала різка критика на адресу Федорова через бронювання та поїздки за кордон

16:00

Долар, євро і злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 22 вересня

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
15:55

"Людина-фейк": українська дружина Михайлова публічно кинула путініста

15:47

Росія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – Новак

15:36

Не лише "дякую": як українці висловлювали вдячність протягом століть

15:33

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

Реклама
14:55

Більшість не звертає уваги: що означає дорожній знак із жовто-чорними смугами

14:55

Достатньо лише однієї гілочки: розкрито простий спосіб розмноження смородини

14:55

"Дивна ідея": Качинський висловився про Україну і зробив неоднозначну заяву

14:33

"Я люблю розлучатися, але він гасить мої скандали": Ірена Карпа відверто розповіла про кризу у шлюбі

14:30

Стала відома дата прем’єри комедійного детективу 2+2 "Найкращий поліцейський"

14:22

"Осквернили": скандальні блогери підірвали мережу хітом Ротару і обурили автораВідео

14:08

Не унітаз і не раковина: що насправді є найбруднішим предметом у ванній

14:05

Названо три знаки зодіаку, яким легше досягти багатства та щастя

13:47

Вартість – 60 млн доларів: ЗСУ уразили рідкісну РЛС противника

13:24

"Хочу весілля": Єгорова зробила зізнання про стосунки після Кличка

13:11

Альбом Nirvana 35 років тому посунув Джексона з вершини чарту: як "Nevermind" змінив музикуВідео

Реклама
13:07

Яєчня вийде значно смачнішою: чим замінити олію і вершкове масло

13:00

У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною та США - що сказали

12:38

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

12:21

Прохолода до +12 градусів і дощі: коли в Україну повернеться тепло

12:19

"Проблема з Анджеліною": Джолі звинуватили у залежності Пітта

12:12

Лаванда не переживе зиму: п’ять помилок під час осіннього догляду

12:09

Росія накопичує найпотужніші ракети для зимових атак на Україну — Bloomberg

11:59

Батареї віддаватимуть максимум тепла: яке завдання потрібно виконати у вересніВідео

11:45

Людей закликали замочувати яблука у гарячій воді: секрет тривалого зберіганняВідео

11:29

Китайський гороскоп на завтра, 22 вересня: Бикам — подорожі, Козлам — недомовки

11:28

Трамп хоче поступок від Зеленського: що вирішить зустріч президентів у Нью-Йорку

11:11

"Не афішує": Юрій Нікітін розповів, яким є Андрій Данилко поза сценою

11:02

Гороскоп на завтра, 22 вересня: Ракам - зміни, Козорогам - зустріч

11:02

РФ продовжує ескалацію: Зеленський заявив про загрозу розширення війниФото

11:01

Випадок у Косово є тривожним сигналом для України: пояснив ПортниковПогляд

10:59

Повністю посивів: Ніколас Кейдж змінився до невпізнання

10:24

Хризантеми переживуть холод і дощ: як зберегти квіти до морозівВідео

10:14

Чому 22 вересня не можна лінуватися: яке церковне свято

09:48

"На кого ж ми чекаємо": вагітна Федишин вразила пікантними фото

09:44

РФ вдарила по складах супермаркетів на Одещині: спалахнула масштабна пожежаФото

Реклама
09:40

Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

09:15

Москва не попереджала про атаку дронів задля високої явки на "виборах" - ISW

09:07

Було 27 років: у Сінді Кроуфорд помер єдиний син

08:51

Близько 350 тисяч дронів на рік: оприлюднено таємні плани Кремля до 2035 року

08:21

Росія готується до нападу на НАТО: європейська розвідка назвала можливі терміни

07:35

У Сумах дрон влучив прямо у подружжя: під час атаки пара перебувала біля під’їзду

06:55

Пошкоджено багатоповерхівки і ТЦ, є постраждалі: РФ завдала удару по ЗапоріжжюФото

05:55

"Нога як у слона": путініст Плющенко загримів до турецької лікарні

04:44

Прикмети про кохання та шлюб: які знаки віщують щасливі зміни

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці переляканої жінки за 49 с

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти