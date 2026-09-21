"Дам свідчення": зірку серіалу "Перелітний птах" заарештували прямо в аеропорту

Афру Сарачоглу затримали в аеропорту Стамбула одразу після прибуття до країни.

https://glavred.net/stars/dam-pokazaniya-zvezdu-seriala-zimorodok-arestovali-pryamo-v-aeroportu-10798340.html Посилання скопійоване

Афру Сарачоглу затримали у Стамбулі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Афра Сарачоглу

Ви дізнаєтеся:

Чому Афру Сарачоглу затримали одразу після повернення з Парижа

Як актриса прокоментувала ордер на своє затримання

Турецька поліція проводить масштабну антинаркотичну операцію, що охопила сектор шоу-бізнесу. 28-річна зірка хітового серіалу "Перелітний птах" Афра Сарачоглу була затримана одразу після прибуття на батьківщину, повідомляє видання Hürriyet.

Ордер на затримання знаменитості було видано, коли вона перебувала у Франції. Актрису взяли під варту прямо в будівлі аеропорту Стамбула одразу після приземлення її рейсу з Парижа. Тепер дівчині доведеться пройти процедуру медичного огляду та здати необхідні аналізи.

відео дня

Афра Сарачоглу - "Перелітний птах" / фото: instagram.com, Афра Сарачоглу

Дізнавшись із преси про пильну увагу правоохоронних органів, актриса вирішила не ховатися й заздалегідь зробила офіційну заяву.

"Я дізналася про новину, що з’явилася сьогодні в пресі, в якій згадувалося моє ім’я поряд із багатьма моїми колегами, перебуваючи за кордоном. Наразі мене немає в Туреччині через заздалегідь заплановану ділову поїздку. Щоб справедливість перемогла і процес пройшов максимально коректно, я якомога швидше повернуся до своєї країни і дам свідчення, повністю співпрацюючи з нашими судовими органами. Я спокійна і повністю впевнена, що все проясниться", - запевнила шанувальників Афра.

Афра Сарачоглу - фільми та серіали / фото: instagram.com, Афра Сарачоглу

Примітно, що це далеко не перший випадок затримання відомих артистів у рамках цього розслідування, яке триває вже близько року. Минулої весни аналогічні процедури проходила зірка серіалу "Постукай у мої двері" Ханде Ерчел, яку також затримали після прильоту з-за кордону. Після проходження експертизи та співпраці зі слідством усі звинувачення з Ханде були повністю зняті.

Також у списку фігурантів та вже затриманих для надання свідчень значаться Арас Булут Ійнемлі ("Величне століття"), Меліс Сезен ("Заплямоване кохання"), Меліса Шенолсун ("Кохання напрокат"), екс-футболіст Хасан Шаш і дизайнер Єшим Єшильчімен.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що дружина 57-річного російського виконавця Стаса Михайлова Інна здивувала шанувальників путініста емоційною заявою. Блондинка несподівано повідомила, що їхня сім’я розпалася, і різко відмежувалася від виконавця.

Також російські блогери Ігор Синяк і Серьожа Grey Wiese заспівали хіт "Одна калина" на концерті в Берліні без дозволу. Композитор Руслан Квінта публічно обурився виступом і заявив, що не давав згоди на виконання пісні.

Читайте також:

Про персону: Афра Сарачоглу Афра Сарачоглу - турецька актриса, яка народилася 2 грудня 1997 року, повідомляє Вікіпедія. Вона здобула популярність завдяки ролям Едже в серіалі "Пані Фазілет та її доньки", Хаят у "Діти сестер" та Тюлін Сайгі у "Ешильчам". Найбільше визнання та світову популярність актрисі принесла головна роль Сейран у хітовому турецькому серіалі "Зимородок".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред