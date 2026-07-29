Повернення Криму: Зеленський зробив заяву про переговори щодо півострова

Позиція, що Крим український однозначна, але є нюанс.

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Питання Криму залишається важливим для України / Колаж: Главред, фото: скріншот з DeepState, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

Під час перемовин повернення Криму поки не обговорюється

Для України питання Криму принципове

Українці прагнуть повернути Крим, але при цьому важливо не втратити людей

Питання Криму наразі не входить до порядку денного переговорів щодо миру в Україні. Про це в інтерв'ю для Fox News заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що питання Криму залишається принциповим для України. Водночас, на питання щодо повернення на стіл переговорів Криму він не дав однозначної відповіді.

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"Це трохи не так. Або ще не так. Подивимося. Я не знаю", - сказав Зеленський.

Президент сказав, що для українців важливі землі, території, домівки та історія, але найвищою цінністю є життя людей.

Скріншот з telegram-каналу Главред

Дивіться відео з коментарем Зеленського про Крим:

Скільки часу треба Україні, щоб витіснити армію РФ з Криму - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Романа Світана, російські війська реально витіснити з Криму за півтора-два роки. Зробити це вдесятеро легше, ніж звільнити Донбас, доки існує Росія.

А все тому, що Крим - це оперативний котел, який затиснутий між Чорним і Азовським морями. Вхід-вихід один - з півночі, ну або зі сходу, через Тамань, але цей шлях легко перерізати, навіть далекобійними засобами ураження.

Повернення Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами громадського діяча Сергія Стерненка, Крим із великою ймовірністю може опинитися в умовах фактичної ізоляції, тому росіянам варто тікати з півострова якнайшвидше.

Раніше повідомлялося, що публічне визнання втрати Криму стало б для Кремля репутаційною катастрофою, тому масштабна евакуація видається малоймовірною.

Напередодні стало відомо, що Крим залишається ключовою точкою війни між Україною та Росією. Без повернення півострова неможливо досягти ані перемоги України, ані тривалого миру в регіоні.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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