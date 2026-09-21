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Нові кольорові статуси в Резерв+: адвокат пояснив, що вони означають

Юрій Берендій
21 вересня 2026, 17:01
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Резерв+ не має офіційної схеми зелених, жовтих і червоних статусів. Адвокат пояснив, що насправді означають кольори.

Нові кольорові статуси в Резерв+: адвокат пояснив, що вони означають
Резерв+ - адвокат розкрив правду про зелені та червоні статуси / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • У "Резерв+" немає офіційних зеленого, жовтого і червоного статусів
  • Червона стрічка сигналізує про порушення обліку

У мережі поширюють інформацію про нібито нові зелені, жовті та червоні статуси в "Резерв+", однак офіційної системи з такою "розшифровкою" у застосунку немає. Червона стрічка справді може свідчити про порушення правил військового обліку, але вона не означає автоматичної передачі штрафу до Державної виконавчої служби. Про це йдеться у матеріалі видання Kadroland, яке звернулося до бота "Резерв+" для перевірки поширеної інформації. Окремо ситуацію прокоментував адвокат Олексій Мендрух у відео на своєму YouTube-каналі.

відео дня

У Kadroland зазначили, що в мережі поширювали "розшифровку", за якою зелений колір нібито означає відсутність порушень, жовтий - зафіксоване порушення та можливість сплатити штраф зі знижкою 50%, а червоний - передачу штрафу до ДВС і можливе блокування рахунків. Для перевірки цієї інформації редакція звернулася до бота "Резерв+", який не підтвердив таку систему.

Що про кольорові статуси в "Резерв+" каже законодавство

Адвокат Олексій Мендрух також наголошує, що орієнтуватися варто не на повідомлення із соцмереж та сайтів, а на нормативні документи, які визначають функціонал застосунку.

"Тому що саме нормативами в нас регулюються всі питання. Тобто якщо ми йдемо за захистом інтересів нашого клієнта, ми посилаємось не на мережу інтернет, не на ChatGPT, як багато хто любить робити, а на нормативи, в яких прописано те чи інше. І тому ми почнемо зараз із нормативу", - зазначив Мендрух.

Юрист звернув увагу на постанову Кабінету Міністрів №879, якою врегульовано функціонування електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста. Саме через цей функціонал працює "Резерв+".

За словами Мендруха, нормативна база передбачає формування військово-облікового документа, уточнення облікових даних, отримання інформації з реєстру та інші можливості. Окремої системи кольорових статусів на кшталт "зелений - все добре", "жовтий - 50% порушення" або "червоний - штраф уже передали виконавцям" він у нормативних документах не знайшов.

"І як ми розуміємо, у нас тут не написано про всі ці статуси - "жовтий", "червоний" чи ще якийсь. Тобто це те, що я почув в інтернеті та хочу спростувати", - сказав адвокат.

Що означають кольори в "Резерв+": коричневий, жовтий та червоний

Водночас у самому застосунку користувачі справді можуть бачити кольорові елементи. Мендрух пояснює, що їхнє призначення відрізняється від тієї схеми, яку поширюють у мережі.

"Станом на сьогодні застосунок "Резерв+" дійсно має деякі кольори. Ви всі, напевно, бачили їх. Коли у вас усе добре, документ оновлений, немає жодних проблем, у вас там світиться коричнева стрічка й написано, коли сформований військовий обліковий документ. Коли виникає якась проблема щодо порушення правил військового обліку, з'являється червона стрічка", - зазначив Мендрух.

Жовтий колір, за його словами, пов’язаний з оновленням застосунку. Тобто він не є окремим рівнем порушення, як це описують у поширених публікаціях.

"Є ще жовтий колір. Його ви бачите, коли оновлюєте застосунок і він із якихось причин деякий час не оновлюється. Тоді ця стрічка світиться жовтим", - пояснив адвокат.

Що означає червона стрічка в "Резерв+" та чи буде блокування рахунків

Окремо Kadroland звертає увагу на значення червоної стрічки. За інформацією бота "Резерв+", вона означає, що ТЦК та СП зафіксував порушення правил військового обліку та звернувся до Національної поліції щодо доставлення особи для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Серед причин можуть бути неявка за повісткою, непостановка на військовий облік за новою адресою або місцем перебування (зокрема як ВПО), непроходження чи відмова від проходження ВЛК, а також інші порушення правил військового обліку.

При цьому червона стрічка сама по собі не підтверджує, що штраф уже передали до ДВС або що відкрили виконавче провадження. Kadroland окремо зазначає: інформацію про наявність штрафу потрібно перевіряти у розділі "Штрафи" в застосунку.

"У мережі інтернет пишуть про якийсь "зелений" статус, що нібито у вас усе добре й у порядку. Тобто не коричневий, як я зазначаю, а якийсь зелений, якого взагалі ніхто ніде не бачив", - розповів Мендрух.

Адвокат також відкинув твердження, що жовтий колір нібито означає частково зафіксоване порушення, а червоний - уже переданий на виконання штраф із подальшим арештом рахунків.

"І тепер станом на сьогодні я кажу, що це все нісенітниця. Це так не працює. По-перше, це абсолютно нічим не підтверджена інформація", - наголосив Мендрух.

Офіційні статуси військовозобов'язаних у реєстрі "Оберіг"

Водночас у "Резерв+" справді можуть відображатися статуси військового обліку з реєстру "Оберіг". Kadroland називає серед них "Виключено з обліку", "Знято з обліку", "Не на обліку", а для статусу "На обліку" - категорію призовника, військовозобов’язаного або резервіста.

Як перевірити штрафи ТЦК у застосунку "Резерв+"

Перевіряти інформацію про порушення та штрафи можна безпосередньо в застосунку. У Kadroland зазначають, що відповідні дії доступні через "Сервіси" → "Штрафи", де можна відкрити конкретне порушення.

Мендрух радить не покладатися на сумнівні публікації та особливо остерігатися сторонніх копій застосунку, оскільки користувач може зіткнутися зі шахрайством.

"Тому все це нісенітниця. Перевіряйте джерела, з яких ви чуєте інформацію", - сказав адвокат.

Нові кольорові статуси в Резерв+: адвокат пояснив, що вони означають
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Чи варто чекати змін процесу мобілізації - заява Буданова

Україні необхідно щомісяця призивати до Сил оборони щонайменше 30 тисяч людей, щоб зберегти нинішню ситуацію на фронті. Зниження цього показника може позначитися на здатності утримувати поточний стан на лінії бойового зіткнення. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов в ефірі єдиного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не можна мобілізувати менше 30 тисяч осіб на місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримання того, що є", - заявив Буданов.

Водночас кадрові рішення в Міністерстві оборони, на думку глави ОП, самі по собі не матимуть істотного впливу на масштаби призову. Зокрема, він не очікує помітного ефекту від призначення Євгена Хмари міністром оборони.

"Наберуся сміливості й скажу вам: ні, нічого суттєво не зміниться. Бо потреба становить не менше ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей", - зазначив Буданов.

Зміна підходів до призову, за словами посадовця, також не усуне базову потребу війська в особовому складі. Йдеться передусім про забезпечення необхідної кількості людей для виконання завдань на фронті.

Нові кольорові статуси в Резерв+: адвокат пояснив, що вони означають
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народний депутат Роман Костенко заявив про можливі зміни у сфері мобілізації. Він підкреслив, що зміни у призовному віці обговорюються в парламенті і можуть стосуватися самої системи мобілізації. Костенко також зазначив, що мобілізація не стане виключно добровільною і відстрочки для батьків трьох і більше дітей поки не планують скасовувати.

Ініціатори законопроєкту, зокрема Сергій Козир і Євген Брагар, повідомили про ініціативу щодо запровадження тимчасової відстрочки для окремих категорій громадян. Вони пояснили, що тримісячна відстрочка передбачена у законопроєкті №16034 і оформлюватиметься автоматично через державні реєстри. Згідно з документом, відстрочка триває 90 календарних днів і стосується осіб, які повернулися з тимчасово окупованих територій або з-за кордону.

Міноборони повідомило про спрощення оформлення відстрочки для педагогічних працівників через мобільний додаток "Резерв+". У відомстві зазначили, що оформлення відстрочки онлайн здійснюється шляхом звірки даних з АІКОМ та ПФУ без необхідності звертатися до ЦНАП. Для оформлення відстрочки педагогам потрібне педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки та збіг коду ЄДРПОУ між реєстрами.

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Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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