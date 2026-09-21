У Росії запустилися незворотні процеси: економіст розкрив, що доб’є економіку РФ

Швидкого повернення російської економіки до довоєнного стану не буде навіть після закінчення війни.

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Економіст спрогнозував крах путінського режиму / Колаж: Главред, фото: скриншот

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Путін запустив незворотні процеси, що ведуть до краху РФ

Українські удари послаблюють нафтогазову галузь Росії

Економіка РФ не відновиться швидко навіть після завершення війни

Російський диктатор Володимир Путін уже запустив незворотні процеси, які ведуть до краху російської економіки та державності. Навіть припинення війни не дозволить Росії швидко відновитися. Про це в інтерв’ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За словами Новака, зупинка війни не означатиме для Росії повернення до попереднього стану. На його думку, зміни, які відбулися в країні за час війни, вже охопили не лише економіку, а й політичну, військову та суспільну сфери.

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"Вже всі процеси в Росії – і економічні, і політичні, і військові, і морально-психологічні – є незворотними. Це чудово розуміє Путін, тому й не може зупинити війну", - сказав експерт.

Чому Путін не може просто зупинити війну

Новак вважає, що російське керівництво опинилося перед ситуацією, за якої припинення війни також може мати серйозні внутрішньополітичні наслідки.

"Російська верхівка б і рада "взятися за розум", але зараз уже за будь-якого варіанту буде крах путінського режиму. Якщо зараз Путін зупинить війну, російське суспільство почне запитувати – а заради чого це все було?" - зазначив він.

Російська економіка не відновиться в найближче десятиліття

За словами Новака, навіть припинення бойових дій не дасть РФ можливості швидко відновити економіку.

"До того ж відновлення російської економіки не відбудеться в найближче десятиліття за жодних обставин, бо ніхто не буде миттєво скасовувати санкції проти Росії", - каже Новак.

Окремою проблемою для Кремля економіст називає нафтову та газову галузі. За його оцінкою, Росія вже втрачає фізичну можливість видобувати, виробляти, транспортувати та експортувати свій ключовий товар через українські удари.

"Росія вже втратила і щодня втрачатиме внаслідок українських ударів фізичну спроможність добувати, виробляти, транспортувати та експортувати свій ключовий товар – нафтогазовий продукт. А ніякого іншого продукту Росія не може запропонувати сучасному світу. Тому жодне диво Росію не врятує, для неї такого дива вже не існує", - резюмував він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Главред писав, що Україна зупинить удари по російській енергетиці лише за умови, що Сполучені Штати забезпечать дієвий механізм контролю за тим, аби країна-агресор Росія не била по українських об'єктах критичної інфраструктури. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Україна готова до припинення вогню у будь-який момент, але не погодиться на умови, які передбачають односторонні поступки на користь Росії. Водночас Київ попереджає про подальше посилення ударів по російському тилу, якщо Москва не припинить бойові дії.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував ознаки того, що Кремль робить ставку на затяжну війну. Аналітики пов'язували це з курсом провладної партії і намірами переорієнтувати промисловість та мілітаризувати суспільство.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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