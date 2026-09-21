Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Росії запустилися незворотні процеси: економіст розкрив, що доб’є економіку РФ

Інна Ковенько
21 вересня 2026, 17:32
google news Підпишіться
на нас в Google
Швидкого повернення російської економіки до довоєнного стану не буде навіть після закінчення війни.
У Росії запустилися незворотні процеси: економіст розкрив, що доб’є економіку РФ
Економіст спрогнозував крах путінського режиму / Колаж: Главред, фото: скриншот

Головне:

  • Путін запустив незворотні процеси, що ведуть до краху РФ
  • Українські удари послаблюють нафтогазову галузь Росії
  • Економіка РФ не відновиться швидко навіть після завершення війни

Російський диктатор Володимир Путін уже запустив незворотні процеси, які ведуть до краху російської економіки та державності. Навіть припинення війни не дозволить Росії швидко відновитися. Про це в інтерв’ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За словами Новака, зупинка війни не означатиме для Росії повернення до попереднього стану. На його думку, зміни, які відбулися в країні за час війни, вже охопили не лише економіку, а й політичну, військову та суспільну сфери.

відео дня

"Вже всі процеси в Росії – і економічні, і політичні, і військові, і морально-психологічні – є незворотними. Це чудово розуміє Путін, тому й не може зупинити війну", - сказав експерт.

Чому Путін не може просто зупинити війну

Новак вважає, що російське керівництво опинилося перед ситуацією, за якої припинення війни також може мати серйозні внутрішньополітичні наслідки.

"Російська верхівка б і рада "взятися за розум", але зараз уже за будь-якого варіанту буде крах путінського режиму. Якщо зараз Путін зупинить війну, російське суспільство почне запитувати – а заради чого це все було?" - зазначив він.

Російська економіка не відновиться в найближче десятиліття

За словами Новака, навіть припинення бойових дій не дасть РФ можливості швидко відновити економіку.

"До того ж відновлення російської економіки не відбудеться в найближче десятиліття за жодних обставин, бо ніхто не буде миттєво скасовувати санкції проти Росії", - каже Новак.

Окремою проблемою для Кремля економіст називає нафтову та газову галузі. За його оцінкою, Росія вже втрачає фізичну можливість видобувати, виробляти, транспортувати та експортувати свій ключовий товар через українські удари.

"Росія вже втратила і щодня втрачатиме внаслідок українських ударів фізичну спроможність добувати, виробляти, транспортувати та експортувати свій ключовий товар – нафтогазовий продукт. А ніякого іншого продукту Росія не може запропонувати сучасному світу. Тому жодне диво Росію не врятує, для неї такого дива вже не існує", - резюмував він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Главред писав, що Україна зупинить удари по російській енергетиці лише за умови, що Сполучені Штати забезпечать дієвий механізм контролю за тим, аби країна-агресор Росія не била по українських об'єктах критичної інфраструктури. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Україна готова до припинення вогню у будь-який момент, але не погодиться на умови, які передбачають односторонні поступки на користь Росії. Водночас Київ попереджає про подальше посилення ударів по російському тилу, якщо Москва не припинить бойові дії.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував ознаки того, що Кремль робить ставку на затяжну війну. Аналітики пов'язували це з курсом провладної партії і намірами переорієнтувати промисловість та мілітаризувати суспільство.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Андрій Новак війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Частина громад України не витримає доби блекауту: з'явився тривожний прогноз

Частина громад України не витримає доби блекауту: з'явився тривожний прогноз

19:12Війна
Україна припинить удари по НПЗ в Росії: Зеленський відповів Трампу і назвав умову

Україна припинить удари по НПЗ в Росії: Зеленський відповів Трампу і назвав умову

17:17Війна
РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

16:18Світ
Реклама

Популярне

Більше
Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

Останні новини

19:12

Частина громад України не витримає доби блекауту: з'явився тривожний прогноз

18:55

Гроші РФ в обмін на підозру: розкрито головну загрозу для Європи

18:47

Виноград віддячить щедрим урожаєм: яку осінню обробку провести проти грибка

18:40

Про оцет можна забути: як видалити вапняний наліт з лійки душа за хвилиниВідео

18:33

Кришки від банок отримали нове життя: старий трюк знову стає популярнимВідео

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
18:12

Навесні не зацвітуть: які кущі категорично не можна обрізати восени

18:00

У будинку стане майже на 10°C тепліше без ввімкнення батарей - що треба зробити

17:36

"Дам свідчення": зірку серіалу "Перелітний птах" заарештували прямо в аеропорту

17:32

У Росії запустилися незворотні процеси: економіст розкрив, що доб’є економіку РФ

Реклама
17:17

Україна припинить удари по НПЗ в Росії: Зеленський відповів Трампу і назвав умову

17:01

Нові кольорові статуси в Резерв+: адвокат пояснив, що вони означають

16:56

Не лише кількість: Ігнат розповів, як РФ змінює тактику ударів "Шахедами"

16:53

Три знаки зодіаку отримають солідний прибуток - хто серед щасливчиків

16:46

Що носити замість кросівок восени 2026: стилістка назвала 4 зручні моделіВідео

16:18

РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

16:16

Чути найрідніший голос: "Голос країни" та БФ "Півник" об'єднують зусилля задля відновлення слуху захисників

16:08

Вибори в Росії закінчились: скільки набрала партія Путіна і чого чекати Україні

16:01

"Кинув людей": під час вуличного опитування пролунала різка критика на адресу Федорова через бронювання та поїздки за кордон

16:00

Долар, євро і злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 22 вересня

15:55

"Людина-фейк": українська дружина Михайлова публічно кинула путініста

Реклама
15:47

Росія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – Новак

15:36

Не лише "дякую": як українці висловлювали вдячність протягом століть

15:33

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

14:55

Більшість не звертає уваги: що означає дорожній знак із жовто-чорними смугами

14:55

Достатньо лише однієї гілочки: розкрито простий спосіб розмноження смородини

14:55

"Дивна ідея": Качинський висловився про Україну і зробив неоднозначну заяву

14:33

"Я люблю розлучатися, але він гасить мої скандали": Ірена Карпа відверто розповіла про кризу у шлюбі

14:30

Стала відома дата прем’єри комедійного детективу 2+2 "Найкращий поліцейський"

14:22

"Осквернили": скандальні блогери підірвали мережу хітом Ротару і обурили автораВідео

14:08

Не унітаз і не раковина: що насправді є найбруднішим предметом у ванній

14:05

Названо три знаки зодіаку, яким легше досягти багатства та щастя

13:47

Вартість – 60 млн доларів: ЗСУ уразили рідкісну РЛС противника

13:24

"Хочу весілля": Єгорова зробила зізнання про стосунки після Кличка

13:11

Альбом Nirvana 35 років тому посунув Джексона з вершини чарту: як "Nevermind" змінив музикуВідео

13:07

Яєчня вийде значно смачнішою: чим замінити олію і вершкове масло

13:00

У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною та США - що сказали

12:38

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

12:21

Прохолода до +12 градусів і дощі: коли в Україну повернеться тепло

12:19

"Проблема з Анджеліною": Джолі звинуватили у залежності Пітта

12:12

Лаванда не переживе зиму: п’ять помилок під час осіннього догляду

Реклама
12:09

Росія накопичує найпотужніші ракети для зимових атак на Україну — Bloomberg

11:59

Батареї віддаватимуть максимум тепла: яке завдання потрібно виконати у вересніВідео

11:45

Людей закликали замочувати яблука у гарячій воді: секрет тривалого зберіганняВідео

11:29

Китайський гороскоп на завтра, 22 вересня: Бикам — подорожі, Козлам — недомовки

11:28

Трамп хоче поступок від Зеленського: що вирішить зустріч президентів у Нью-Йорку

11:11

"Не афішує": Юрій Нікітін розповів, яким є Андрій Данилко поза сценою

11:02

Гороскоп на завтра, 22 вересня: Ракам - зміни, Козорогам - зустріч

11:02

РФ продовжує ескалацію: Зеленський заявив про загрозу розширення війниФото

11:01

Випадок у Косово є тривожним сигналом для України: пояснив ПортниковПогляд

10:59

Повністю посивів: Ніколас Кейдж змінився до невпізнання

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти