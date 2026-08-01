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Масований удар по Криму: у Генштабі відзвітували про ураження важливих об'єктів РФ

Юрій Берендій
1 серпня 2026, 11:51
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Уражено склад безекіпажних катерів, два залізничні мости та підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ.

Масований удар по Криму: у Генштабі відзвітували про ураження важливих об'єктів РФ
Атака на Крим - Генштаб розкрив підсумки потужного нічного удару ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Сили оборони уразили ключові логістичні об'єкти РФ
  • Знищено склад морських дронів і ремонтну базу в Криму
  • Уражено склади БПЛА у Запорізькій та Херсонській областях

Сили оборони України в ніч на 1 серпня уразили склад морських безекіпажних катерів РФ у тимчасово окупованому Криму, вивели з ладу два залізничні мости та завдали удару по підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту в Севастополі. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

відео дня

Ідеться про операцію, спрямовану на зниження воєнно-економічного потенціалу противника. Одна з цілей розташована в районі Чорноморського в Автономній Республіці Крим - там окупанти зберігали й обслуговували безпілотні морські апарати.

"Склад використовується для зберігання, підготовки та технічного обслуговування морських безекіпажних катерів, які противник застосовує для виконання бойових і спеціальних завдань у Чорному морі", - повідомили в Генштабі.

Логістику окупантів між ТОТ порушено

Окремого удару зазнала транспортна інфраструктура, що з'єднує півострів із материковою частиною. Уражено залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара, який з'єднує тимчасово окуповані території Херсонської області з Кримом, а також залізничний міст у районі Владиславівки.

Обидва об'єкти Росія використовує для перекидання особового складу, озброєння, техніки, боєприпасів і матеріально-технічних засобів між окупованим Кримом та іншими тимчасово захопленими територіями півдня України.

Уражено ще низку об'єктів на півдні

Окремо атаки зазнав підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Крім того, українські військові уразили ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського в Криму.

Також під ударом опинилися склад матеріально-технічних засобів у районі Подового на Херсонщині та склад безпілотних літальних апаратів окупантів у районі Токмака на Запоріжжі.

Які пріоритетні цілі для ударів по Криму - коментар експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, якщо Україна й надалі ефективно впливатиме на логістику російських військ, окупанти можуть зіткнутися з новою проблемою: навіть за наявності запасів пального виникатимуть труднощі з його доставкою безпосередньо до лінії фронту.

Експерт зазначив, що російська сторона вже намагається адаптуватися до ситуації, використовуючи різні схеми постачання, зокрема перевозячи паливо невеликими партіями.

Як приклад він навів ситуацію в окупованому Криму, де дозволили перевозити до 200 літрів бензину. Водночас Загородній наголосив, що транспортування пального у непристосованих ємностях є вкрай небезпечним і може призвести до вибухів у разі займання.

На його думку, найближчим часом паливні проблеми неминуче позначаться й на забезпеченні російської армії.

"Крим - у цьому випадку пріоритет. Там знищується енергетична інфраструктура, системи ППО, інфраструктура, що забезпечує утримання угруповання російських військ. Все це робиться для того, щоб росіяни зрозуміли, що пора збирати речі й тікати додому", - додав Загородній.

Масований удар по Криму: у Генштабі відзвітували про ураження важливих об'єктів РФ
Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 31 липня СБУ інформувала про удари по важливих об'єктах у тимчасово окупованому Криму та на території Росії. СБУ відзвітувало про удари по Євпаторії та Тамані. За інформацією спецслужби, у Євпаторії були уражені два ангари й виробничий цех, на порту Тамань виникла масштабна пожежа, а також уражено Волгоградський НПЗ з потужністю близько 15 млн тонн на рік.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Криму наразі не входить до порядку денного переговорів щодо миру. Він також сказав, що для українців важливі землі, території, домівки та історія, але найвищою цінністю є життя людей.

Експерт Тарас Загородній пояснив, що Кримський міст залишиться поки він потрібен росіянам для евакуації або перекидання ресурсів. За його прогнозом, в Криму може залишитися близько 200–300 тисяч росіян, а примусова депортація може коштувати близько півмільярда доларів.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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