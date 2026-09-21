РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

Трамп зазначив, що значна частина російських НПЗ після атак була тимчасово виведена з ладу.

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РФ втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну/ Колаж: Главред, фото: скриншот, president.gov.ua

Коротко:

Трамп заявив, що РФ втратила контроль над нафтопереробною галуззю

Причиною цьому стала війна проти України

За його словами, значна частина російських НПЗ виведена з ладу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія через війну проти України втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social 21 вересня.

За словами Трампа, значна частина російських нафтопереробних заводів була пошкоджена та щонайменше тимчасово виведена з ладу.

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"На жаль, через війну з Україною росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю. Значна частина її НПЗ була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу", - написав він.

Американський президент також закликав припинити війну, назвавши її "безглуздою й нескінченною".

"Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 000 людей, переважно військових. Яка ганьба!"- наголосив президент США.

Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну / Фото: скриншот допису Дональда Трампа

Чи припинить Україна удари по російських НПЗ - думка експерта

Україна не планує зупиняти удари по енергетичних об’єктах Росії, які використовуються для підтримки війни. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, розвиток українського виробництва безпілотників і ракетних технологій у майбутньому може дозволити завдавати ще більшої шкоди російській нафтовій інфраструктурі.

"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії, адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод. Україна націлена зламати хребет Росії", - заявив Загородній.

Експерт також зазначив, що на міжнародному рівні Україна продовжує говорити про прагнення до миру, оскільки це важливо для збереження підтримки партнерів. Водночас, за його словами, удари по об’єктах, які забезпечують російську військову машину, залишаються одним із напрямів протидії агресії.

НПЗ в РФ / Інфографіка: Главред

Удари по НПЗ у РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 20 вересня ціллю атаки Сил оборони стали нафтопереробний завод у Капотині під Москвою, а також логістичний технопарк "Соф’їно". У результаті атаки на території НПЗ зафіксовано масштабну пожежу. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що в результаті атаки двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

Крфм того, в ніч на 17 вересня, українські військові завдали удару по Ярославському НПЗ, а також Служба безпеки України завдала удару по військовому аеродрому в Ростові.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що просив Володимира Зеленського відмовитися від ударів по дизельному паливу в Росії. За його словами, саме такі атаки спричиняють дефіцит палива у світі.

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Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

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