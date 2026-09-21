Долар, євро і злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 22 вересня

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют.

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Офіційний курс валют в Україні на 22 вересня / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Яким буде курс валют у вівторок

На скільки подорожчав євро

На вівторок, 22 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Євро, долар та злотий почали дорожчати. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На вівторок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,70 грн/дол. Варто додати, що 21 вересня валюта коштувала 44,67 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 3 копійки.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 22 вересня встановлено на рівні 51,36 грн/євро, що на 17 копійок більше, ніж у понеділок (51,19 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на вівторок встановлено на рівні 11,79 грн/злотий. Напередодні ця валюта коштувала 11,73 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 6 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют у жовтні

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов говорив, що у жовтні в Україні прогнозуються помірні коливанння курсу валют.

За його словами, з жовтня 2023 року Україна працює в режимі керованої гнучкості, за якого курс не фіксується, але НБУ може коригувати баланс попиту та пропозиції через інтервенції.

"У жовтні курс долара переважно перебуватиме в межах 44,6-45,4 грн/$. На динаміку впливатимуть інфляція, ціни на пальне, ситуація із зовнішньою торгівлею, попит на валюту з боку імпортерів, міжнародна допомога та перебіг війни", - зазначив банкір.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявляв, що долар та євро з 21 по 27 вересня можуть залишатися у визначених діапазонах, без різких стрибків. Долар на міжбанку торгуватиметься поблизу 44,4-44,8 грн, а євро - у межах 51,5-52,5 грн.

Фінансові аналітики говорили, що Національний банк утримує долар нижче позначки 45 грн виключно за рахунок щоденних вливань валюти з резервів, і цей ресурс вичерпується: лише за серпень регулятор продав на міжбанківському ринку 4,85 млрд доларів, що дорівнює 5% золотовалютних резервів.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявляв, що в Україні на кінець 2027 року заклали курс долара на рівні 48,3 грн, а середньорічний показник має становити 47,1 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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