Долар, євро і злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 22 вересня

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют у вівторок
- На скільки подорожчав євро
На вівторок, 22 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Євро, долар та злотий почали дорожчати. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
На вівторок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,70 грн/дол. Варто додати, що 21 вересня валюта коштувала 44,67 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 3 копійки.
Курс євро
Офіційний курс європейської валюти на 22 вересня встановлено на рівні 51,36 грн/євро, що на 17 копійок більше, ніж у понеділок (51,19 грн/євро).
Курс злотого
Курс польського злотого на вівторок встановлено на рівні 11,79 грн/злотий. Напередодні ця валюта коштувала 11,73 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 6 копійок.
Яким буде курс валют у жовтні
Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов говорив, що у жовтні в Україні прогнозуються помірні коливанння курсу валют.
За його словами, з жовтня 2023 року Україна працює в режимі керованої гнучкості, за якого курс не фіксується, але НБУ може коригувати баланс попиту та пропозиції через інтервенції.
"У жовтні курс долара переважно перебуватиме в межах 44,6-45,4 грн/$. На динаміку впливатимуть інфляція, ціни на пальне, ситуація із зовнішньою торгівлею, попит на валюту з боку імпортерів, міжнародна допомога та перебіг війни", - зазначив банкір.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявляв, що долар та євро з 21 по 27 вересня можуть залишатися у визначених діапазонах, без різких стрибків. Долар на міжбанку торгуватиметься поблизу 44,4-44,8 грн, а євро - у межах 51,5-52,5 грн.
Фінансові аналітики говорили, що Національний банк утримує долар нижче позначки 45 грн виключно за рахунок щоденних вливань валюти з резервів, і цей ресурс вичерпується: лише за серпень регулятор продав на міжбанківському ринку 4,85 млрд доларів, що дорівнює 5% золотовалютних резервів.
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявляв, що в Україні на кінець 2027 року заклали курс долара на рівні 48,3 грн, а середньорічний показник має становити 47,1 грн.
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Про джерело: Національний банк України
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