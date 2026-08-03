Magura з FPV вгатили по 2 важливих об’єктах окупантів у Криму: деталі операції

Воїни ГУР за допомогою морських платформ Magura уразили в Криму два радіолокаційні об’єкти росіян.

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Морські дрони Magura з FPV, вгатили по 2-х радіолокаційних об’єктах у Криму / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

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В ГУР повідомили про нову операцію "Group 13" у Криму

Бійці уразили машину управління комплексу РЛС "Подльот" .

Також уражено радіолокаційний запитувач "Пароль-4" системи "свій - чужий"

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.

Спецпризначенці уразили машину управління зі складу комплексу РЛС "Подльот", а також ворожу систему розпізнавання "свій - чужий" - радіолокаційний запитувач (РЛЗ) "Пароль-4". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Операція відбулася наприкінці липня 2026 року. Для її проведення спецпризначенці ГУР застосували новітні морські платформи Magura, зокрема носії FPV-дронів. Це дало змогу завдати успішних ударів по наземних цілях російської армії в Криму.

Magura / Інфографіка: Главред

"Відтепер наші "Маґури" загрожують російським окупантам і на суходолі – це кардинальне переведення боротьби в іншу площину. Загалом, наші операції під час війни з російським агресором підтверджують – загарбникам у Криму не буде місця ані в акваторії, ані в небі над Чорним морем, ані на кримській землі. Крим – це Україна", – сказав командир "Group 13" із позивним Тринадцятий.

Загалом за час повномасштабної війни оператори "Group 13" знищили 9 і пошкодили 5 російських кораблів, уразили 3 ворожі гелікоптери та пошкодили ще 1, а також знищили 2 винищувачі Чорноморського флоту РФ.

Дивіться відео ураження російських об'єктів у Криму:

Які цілі для ударів існують в Криму - пояснення експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду розповів, що українські удари по об’єктах на великій відстані можуть створити серйозні проблеми для російської армії, зокрема з постачанням пального на фронт. За його словами, якщо Україна продовжить завдавати ударів по логістичних маршрутах РФ.

"Якщо Україна й надалі так само щільно контролюватиме логістику ворога на фронті, то у російських військ виникне інша проблема: паливо-то буде, але не буде можливості його доправити на фронт", - зазначив Загородній.

За його словами, у Криму навіть дозволили завозити по 200 літрів бензину, однак транспортування пального у непристосованих ємностях створює додаткові ризики. Окремо він звернув увагу на ситуацію в окупованому Криму, який є одним із пріоритетних напрямків для українських ударів.

"Крим - у цьому випадку пріоритет. Там знищується енергетична інфраструктура, системи ППО, інфраструктура, що забезпечує утримання угруповання російських військ", - заявив експерт.

Удари по об'єктах РФ в Криму - останні новини

Главред писав, що в ніч проти 3 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Вибухи фіксували у Феодосії, Сімферополі та Керчі, а також у Сакському районі, Євпаторії й селищі Чорноморське. Близько першої години ночі в Сімферополі почули два потужних вибухи. Найгучніше, за свідченнями очевидців, було в Керчі.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 1 серпня уразили склад морських безекіпажних катерів РФ у тимчасово окупованому Криму, вивели з ладу два залізничні мости та завдали удару по підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту в Севастополі.

Раніше ми писали, що внаслідок атаки БПЛ в Ялті та Алушті зафіксували масштабні відключення. Світло в Ялті зникло близько 03:30, а на підстанції в районі пагорба Дарсан зафіксували значну заграву і пожежу.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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