'Осліпили' росіян в Криму: ГУР провело зухвалу операцію на півострові

Дрони ГУР завдали удару по системі ППО С-400 в окупованому Криму, знищивши ключові радари та фактично "осліпивши" російську протиповітряну оборону.

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В ГУР показали вогняні кадри операції в Криму / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

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Дрони ГУР завдали удару по Криму

Відомо про ураження систем виявлення цілей та пускової установки С-400

Дрони ГУР МО завдали потужного удару по системі протиповітряної оборони С-400 у тимчасово окупованому Криму, знищивши критичні радари, що "осліпили" ворожу ППО. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

У розвідці підкреслили, що дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України продовжують системно завдавати ударів по російській системі протиповітряної оборони на тимчасово окупованому Кримському півострові.

відео дня

На опублікованих кадрах зафіксовано ураження ключових і високовартісних елементів комплексу ППО С-400 "Тріумф".

У результаті атаки було уражено:

дві багатофункціональні радіолокаційні станції управління 92Н2Е;

дві РЛС виявлення 91Н6Е;

одну пускову установку комплексу С-400.

Дивіться відео операції ГУР в Криму:

/ Фото: скріншот

"Радари — це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними. Збройна боротьба триває!", - резюмували в ГУР.

С-400 / Інфографіка: Главред

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Криму спостерігається активне переміщення російської військової техніки. За даними партизанського руху "АТЕШ", окупанти намагаються зімітувати підготовку до можливого форсування південного берега Дніпра.

Тим часом ЗСУ продовжують завдавати точкових ударів по військовій інфраструктурі РФ на півострові. Зокрема, в ніч на 12 червня українські сили пошкодили важливу техніку окупантів.

За словами капітана першого рангу запасу Павла Лакійчука, українські війська послідовно знищують російські системи ППО на підходах до Кримського мосту, поступово наближаючись до стратегічного об’єкта.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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