СБУ повідомила про удари по важливих об'єктах у Криму та РФ - деталі

СБУ повідомила про удари по авіазаводу в Євпаторії, порту Тамань та Волгоградському НПЗ.

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СБУ повідомила про удари по важливих об’єктах у Криму та РФ / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У Євпаторії уражено два ангари, де зберігалася авіаційна техніка

Завдано удар по інфраструктурі порту Тамань

Успішно уражено НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка"

Служба безпеки України спільно з Силами оборони провела чергову операцію з ураження військових, логістичних та нафтопереробних об’єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в СБУ.

За інформацією спецслужби, у тимчасово окупованій Євпаторії під удар потрапив місцевий авіаційний завод. У результаті атаки було уражено два ангари, де зберігалася авіаційна техніка, а також виробничий цех підприємства.

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Крім того, як зазначили у відомстві, було завдано удару по інфраструктурі порту Тамань. За даними СБУ, на об’єкті виникла масштабна пожежа.

У спецслужбі також повідомили, що однією з цілей операції став Волгоградський нафтопереробний завод.

"Успішно уражено НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо", – повідомляють у СБУ.

Ця спецоперація проведена відповідно до поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження військового потенціалу країни-агресора.

"Кожне уражене підприємство ВПК РФ, кожен палаючий НПЗ чи порт – це ще один крок до виснаження військової машини РФ. Ці системні операції СБУ щодо скорочення військового потенціалу ворога триватимуть і надалі", – йдеться в повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ у Telegram-каналі також повідомляє про ураження комплексу радіоелектронної боротьби окупантів "Поле-21" у районі Голубівки Луганської області, складу боєприпасів у районі Наумівки (АР Крим) та пункту управління противника в районі Бахмута Донецької області.

Главред

Розкрито нові плани ударів по об’єктах РФ

"Главред" писав, що, за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна готується до розширення ударів по цілях у Росії, зокрема по газовій інфраструктурі.

Це стане окремим викликом для росіян, оскільки на газі у них працюють практично всі електростанції, а також удари України призводять до розпаду єдиного економічного простору РФ.

Уже зараз у РФ вводять обмеження на вивезення палива з тих чи інших регіонів та на продаж палива мешканцям інших міст. Усе це відбувається за сценарієм Радянського Союзу

Удари по Росії - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Главред", Україна масовано атакувала Ярославль, Ростов і Бєлгород дронами. За повідомленнями ЗМІ та очевидців, масові атаки дронів у ніч на 27 липня зачепили важливу інфраструктуру. У Бєлгороді зафіксовано аварійне відключення електроенергії, у Ростові було пошкоджено портову та залізничну інфраструктуру, а в Ярославлі повідомляли про перекриття дороги в бік Москви.

Сили оборони України завдали ударів по логістичних та промислових об’єктах у глибині Росії. Зокрема, повідомлялося про знищення складу Wildberries у Рязані. За наявною інформацією, на складі виникла масштабна пожежа. Цей об’єкт називали четвертим за площею в країні та відкритим у 2023–2024 роках.

Очевидці та OSINT-канали повідомляли про удари по нафтопереробному комплексу в Пермі. У результаті дійсно було зафіксовано пожежу на НПЗ. Вогнем охоплені технічні естакади між установками АВТ-4 та АВТ-5.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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