СБУ повідомила про удари по важливих об'єктах у Криму та РФ - деталі

Коротко:
- У Євпаторії уражено два ангари, де зберігалася авіаційна техніка
- Завдано удар по інфраструктурі порту Тамань
- Успішно уражено НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка"
Служба безпеки України спільно з Силами оборони провела чергову операцію з ураження військових, логістичних та нафтопереробних об’єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в СБУ.
За інформацією спецслужби, у тимчасово окупованій Євпаторії під удар потрапив місцевий авіаційний завод. У результаті атаки було уражено два ангари, де зберігалася авіаційна техніка, а також виробничий цех підприємства.
Крім того, як зазначили у відомстві, було завдано удару по інфраструктурі порту Тамань. За даними СБУ, на об’єкті виникла масштабна пожежа.
У спецслужбі також повідомили, що однією з цілей операції став Волгоградський нафтопереробний завод.
"Успішно уражено НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо", – повідомляють у СБУ.
Ця спецоперація проведена відповідно до поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження військового потенціалу країни-агресора.
"Кожне уражене підприємство ВПК РФ, кожен палаючий НПЗ чи порт – це ще один крок до виснаження військової машини РФ. Ці системні операції СБУ щодо скорочення військового потенціалу ворога триватимуть і надалі", – йдеться в повідомленні.
Генеральний штаб ЗСУ у Telegram-каналі також повідомляє про ураження комплексу радіоелектронної боротьби окупантів "Поле-21" у районі Голубівки Луганської області, складу боєприпасів у районі Наумівки (АР Крим) та пункту управління противника в районі Бахмута Донецької області.
Розкрито нові плани ударів по об’єктах РФ
"Главред" писав, що, за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна готується до розширення ударів по цілях у Росії, зокрема по газовій інфраструктурі.
Це стане окремим викликом для росіян, оскільки на газі у них працюють практично всі електростанції, а також удари України призводять до розпаду єдиного економічного простору РФ.
Уже зараз у РФ вводять обмеження на вивезення палива з тих чи інших регіонів та на продаж палива мешканцям інших міст. Усе це відбувається за сценарієм Радянського Союзу
Удари по Росії - останні новини на цю тему
Нагадаємо, як раніше повідомляв "Главред", Україна масовано атакувала Ярославль, Ростов і Бєлгород дронами. За повідомленнями ЗМІ та очевидців, масові атаки дронів у ніч на 27 липня зачепили важливу інфраструктуру. У Бєлгороді зафіксовано аварійне відключення електроенергії, у Ростові було пошкоджено портову та залізничну інфраструктуру, а в Ярославлі повідомляли про перекриття дороги в бік Москви.
Сили оборони України завдали ударів по логістичних та промислових об’єктах у глибині Росії. Зокрема, повідомлялося про знищення складу Wildberries у Рязані. За наявною інформацією, на складі виникла масштабна пожежа. Цей об’єкт називали четвертим за площею в країні та відкритим у 2023–2024 роках.
Очевидці та OSINT-канали повідомляли про удари по нафтопереробному комплексу в Пермі. У результаті дійсно було зафіксовано пожежу на НПЗ. Вогнем охоплені технічні естакади між установками АВТ-4 та АВТ-5.
Читайте також:
- "Вдарили по людях без жодного військового сенсу": Зеленський - про удар РФ по АТБ у Чернігові
- РФ завдала балістичного удару по передмістю Кривого Рогу: є багато загиблих, серед яких діти
- Росія завдала удару по Польщі: усі подробиці атаки, чому ракету не збили та як реагує світ
Про джерело: СБУ
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред