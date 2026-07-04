Нічний розгром у 'Бельбеку': бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тільки

У ніч на 26 червня безпілотники ГУР завдали удару по кримському аеродрому "Бельбек", знищивши літак МіГ-29 та аеродромну техніку РФ.

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ГУР показало кадри знищення російсього МіГ-29 в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

Безпілотники уразили літак безпосередньо на військовій стоянці

Влучним ударом спалено пускову установку обслуговування

Головне управління розвідки оприлюднило кадри цієї атаки

У ніч проти 26 червня 2026 року бійці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок операції знищено російський винищувач МіГ-29. Відповідні кадри удару операції опублікувало ГУР МО України.

Ціллю удару став один із ключових військових аеродромів окупантів на півострові. Літак перебував на території бази в момент атаки, що дозволило безпілотникам ГУР уразити його безпосередньо на стоянці.

відео дня

"Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку - в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів. Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео операції ГУР:

/ Скріншот

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Росіяни мають "вікно можливостей" для втечі з Криму - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов заявив, що громадяни Росії, які переселилися до тимчасово окупованого Криму після 2014 року, наразі ще мають можливість організовано залишити півострів.

За словами експерта, доки Кримський міст залишається функціональним, ці люди можуть вивезти своє майно та повернутися до Росії.

Жданов вважає, що після можливого припинення транспортного сполучення через Кримський міст ситуація суттєво зміниться. На його думку, тоді може постати питання проведення поліцейських заходів щодо депортації громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму після початку окупації півострова у 2014 році.

"Причому в даному випадку цивільне населення - росіяни, які переїхали до Криму після 2014 року, - будуть прирівнюватися до комбатантів, окупантів. Тож у них поки що залишається вікно можливостей відносно спокійно залишити Крим", - підкреслив Жданов.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, The Times зазначав, що українські безпілотники атакують логістичні об'єкти в Криму. Редакція писала про стратегію поступової ізоляція Криму шляхом ударів по транспортній і енергетичній інфраструктурі. За даними видання, атакам піддавалися поромні переправи, дороги та залізничні колії, фіксувалися перебої з електропостачанням і обмеження в постачанні палива.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 28 червня Сили оборони завдали удару по залізничному мосту в районі Ічкі. Міст використовувався окупантами для перекидання військ і їхнього забезпечення. Також зазначено влучання українських ракет у три цехи промислового комплексу "Титан-Барикади" та ураження нафтопереробних заводів, результати уточнюються.

Telegram-канал Кримський вітер повідомив, що в ніч на 29 червня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Підписники повідомляли про пошкоджену електропідстанцію поблизу села Некрасівка і зникнення світла в прилеглих населених пунктах. За наявними повідомленнями, вибухи були зафіксовані в Красноперекопську, Керчі, Севастополі, Армянську і Феодосії.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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