Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Нічний розгром у "Бельбеку": бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тільки

Юрій Берендій
4 липня 2026, 14:44
google news Підпишіться
на нас в Google
У ніч на 26 червня безпілотники ГУР завдали удару по кримському аеродрому "Бельбек", знищивши літак МіГ-29 та аеродромну техніку РФ.
Нічний розгром у 'Бельбеку': бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тільки
ГУР показало кадри знищення російсього МіГ-29 в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

  • Безпілотники уразили літак безпосередньо на військовій стоянці
  • Влучним ударом спалено пускову установку обслуговування
  • Головне управління розвідки оприлюднило кадри цієї атаки

У ніч проти 26 червня 2026 року бійці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок операції знищено російський винищувач МіГ-29. Відповідні кадри удару операції опублікувало ГУР МО України.

Ціллю удару став один із ключових військових аеродромів окупантів на півострові. Літак перебував на території бази в момент атаки, що дозволило безпілотникам ГУР уразити його безпосередньо на стоянці.

відео дня

"Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку - в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів. Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео операції ГУР:

Нічний розгром у 'Бельбеку': бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тільки
/ Скріншот
ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Росіяни мають "вікно можливостей" для втечі з Криму - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов заявив, що громадяни Росії, які переселилися до тимчасово окупованого Криму після 2014 року, наразі ще мають можливість організовано залишити півострів.

За словами експерта, доки Кримський міст залишається функціональним, ці люди можуть вивезти своє майно та повернутися до Росії.

Жданов вважає, що після можливого припинення транспортного сполучення через Кримський міст ситуація суттєво зміниться. На його думку, тоді може постати питання проведення поліцейських заходів щодо депортації громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму після початку окупації півострова у 2014 році.

"Причому в даному випадку цивільне населення - росіяни, які переїхали до Криму після 2014 року, - будуть прирівнюватися до комбатантів, окупантів. Тож у них поки що залишається вікно можливостей відносно спокійно залишити Крим", - підкреслив Жданов.

Нічний розгром у 'Бельбеку': бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тільки
Кримський міст / Інфографіка: Главред

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, The Times зазначав, що українські безпілотники атакують логістичні об'єкти в Криму. Редакція писала про стратегію поступової ізоляція Криму шляхом ударів по транспортній і енергетичній інфраструктурі. За даними видання, атакам піддавалися поромні переправи, дороги та залізничні колії, фіксувалися перебої з електропостачанням і обмеження в постачанні палива.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 28 червня Сили оборони завдали удару по залізничному мосту в районі Ічкі. Міст використовувався окупантами для перекидання військ і їхнього забезпечення. Також зазначено влучання українських ракет у три цехи промислового комплексу "Титан-Барикади" та ураження нафтопереробних заводів, результати уточнюються.

Telegram-канал Кримський вітер повідомив, що в ніч на 29 червня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Підписники повідомляли про пошкоджену електропідстанцію поблизу села Некрасівка і зникнення світла в прилеглих населених пунктах. За наявними повідомленнями, вибухи були зафіксовані в Красноперекопську, Керчі, Севастополі, Армянську і Феодосії.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ГУР новини Криму
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує нові масовані удари: Сирський зробив важливу заяву

Росія готує нові масовані удари: Сирський зробив важливу заяву

15:16Війна
Нічний розгром у "Бельбеку": бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тільки

Нічний розгром у "Бельбеку": бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тільки

14:44Війна
Небезпечна 7-бальна магнітна буря почалася: як довго штормитиме Землю

Небезпечна 7-бальна магнітна буря почалася: як довго штормитиме Землю

14:19Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Королеву краси знайшли під завалами разом із бойфрендом

Королеву краси знайшли під завалами разом із бойфрендом

Казати "велике дякую" - груба помилка: як правильно дякувати українською

Казати "велике дякую" - груба помилка: як правильно дякувати українською

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні жінки біля поїзда за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні жінки біля поїзда за 29 с

Цибуля пролежить до весни: коли і як збирати урожай цибулі в 2026 році

Цибуля пролежить до весни: коли і як збирати урожай цибулі в 2026 році

М’ясники розкрили, яке мʼясо не варто купувати в супермаркеті: знають далеко не всі

М’ясники розкрили, яке мʼясо не варто купувати в супермаркеті: знають далеко не всі

Останні новини

15:55

Що носити замість джинсових шорт літом: 5 альтернатив, щоб не страждати в спеку

15:26

Цибуля згниє через одну помилку: як визначити точний час викопування

15:16

Росія готує нові масовані удари: Сирський зробив важливу заяву

15:16

Всього 1 літр під кущ: чим полити огірки, щоб росли швидше і дали більше врожаюВідео

15:12

Сім'я випадково розбагатіла завдяки забутій знахідці на горищі

Хто буде героєм, вирішуватимуть лише українці: В’ятрович - про Бандеру та Український національний пантеонХто буде героєм, вирішуватимуть лише українці: В’ятрович - про Бандеру та Український національний пантеон
14:54

Листя величезне, а плодів немає: дешевий засіб змусить кабачки утворювати зав’язіВідео

14:44

Нічний розгром у "Бельбеку": бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тількиВідео

14:23

"У Польщі істерика": В'ятрович пояснив, що стоїть за гучними заявами Варшави

14:19

Небезпечна 7-бальна магнітна буря почалася: як довго штормитиме Землю

Реклама
14:13

Головна поп-зірка США Тейлор Свіфт вийшла заміж — деталі розкішного весілля

14:00

Головний міф про сонячні панелі: скільки вони насправді працюють

13:50

"Караоке на майдані" змінює життя: у новому випуску учасники поділяться історіями, що вражають своєю щирістю

13:42

Путін оголосив про окупацію Костянтинівки: Зеленський кинув йому несподіваний виклик

13:36

Виграють у лотерею з першого разу: названо дати народження щасливчиків

13:32

Як швидко розморозити морозильну камеру: хитрість, про яку всі мовчатьВідео

13:06

Інсульт і важка хвороба: померла зірка серіалу "Кармеліта"

12:59

Від безсонних ночей до розкішних тріумфів: прогноз Таро для Риб на липень 2026Відео

12:56

Багато загиблих і поранених: деталі трагедії на трасі Одеса–Миколаїв

12:34

РФ почала "полювання" на АЗС: чи є загроза дефіциту пального та що буде з цінами

12:25

Вийдуть у всіх: рецепт дуже ніжних сирників за 15 хвилин

Реклама
12:14

Чому влітку з пральної машини йде сморід: простий спосіб вирішити проблему

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 5 липня: Півням - спокуса, Зміям - конфлікт

11:34

Військовий втратив дружину та дочку внаслідок удару РФ по будинку в Сумах

11:27

Що посіяти в розпал літа, щоб збирати врожай до холодів: топ-9 найкращих овочів

11:01

Гендер-паті на узбережжі: вагітна екс-"ВІА Гра" розкрила стать дитиниВідео

10:41

Всесвіт зробив свій вибір: п’ять знаків зодіаку отримають особливий шанс

10:38

Путін віддав терміновий наказ організувати нові масовані удари по Україні

10:16

Гороскоп Таро для Водоліїв на липень 2026: як скористатися хвилею великого успіху

09:58

"Буду народжувати в прямому ефірі": Кацуріна здивувала заявою про особисте життя

09:46

Багато вибухів і пожежі: у Криму атаковано аеродром і поромну переправу

09:30

Фінансове майбутнє родин ветеранів: чат-бот "Фінансовий рестарт" вчить заощаджувати на освіту й пенсію новини компанії

09:05

У одного знака зодіаку закінчиться чорна смуга: гороскоп Таро на липень 2026Відео

08:40

Загинули люди, серед постраждалих діти: РФ атакувала великі міста УкраїниФото

07:47

Вибухи гримлять досі: дрони і ракети атакували Санкт-Петербург, Чувашію, Удмуртію

05:47

Гороскоп на завтра, 5 липня: Близнюкам - успіх, Дівам - хвилювання

05:11

Досі популярні й не дарма: 8 лайфхаків із СРСР, які дійсно працюють

04:30

Три знаки зодіаку скоро вийдуть із тіні самотності: кого чекає особливий тиждень

04:02

Як вагітній послухати серцебиття дитини за допомогою телефона - лайфхак

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні жінки біля поїзда за 29 с

03:37

Чим поливати помідори в липні: простий трюк збільшить урожай томатів на 25%Відео

Реклама
00:44

Королеву краси знайшли під завалами разом із бойфрендом

03 липня, п'ятниця
23:58

Дочка Зіброва схудла на вражаючі 23 кг: що відомо

23:26

Російська зірка серіалу "Бідна Настя" набрала вагу і виглядає інакше: що з нею сталося

23:19

Окупанти вдарили по Сумах КАБами та дронами: є загиблі та поранені

22:45

РФ хоче просунутися до Слов'янська: ворог активізував штурми на південь від Лиману

22:07

"Чорнобаївська" горить: РФ знищила одну з найбільших птахофабрик Європи

21:35

Казати "велике дякую" - груба помилка: як правильно дякувати українською

21:33

Замах на Єрмолаєва: Україна ініціює створення міжнародної слідчої групи

20:47

Терехов: Доступне житло має бути частиною державної політики повернення людей

20:33

Українські АЗС у прицілі ворога: які заправки планує атакувати супротивник

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти