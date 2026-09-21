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"Дивна ідея": Качинський висловився про Україну і зробив неоднозначну заяву

Віталій Кірсанов
21 вересня 2026, 14:55
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Політик стверджує, що спочатку українське керівництво могло розраховувати на те, що Польща безпосередньо вступить у війну.
Качинський заявив, що на початку війни Україна хотіла втягнути Польщу у війну
Качинський заявив, що Україна на початку війни хотіла втягнути Польщу у війну / 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Defense.gov Джон Гамільтон

Що сказав Ярослав Качинський:

  • У Києві могли переоцінювати військові можливості Польщі на початку війни
  • В Україні розмірковували над створенням "єдиної держави" з Польщею

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії Україна нібито розраховувала на більш активну участь Польщі у війні, аж до створення "єдиної держави". Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

За словами Качинського, українська сторона на початку війни неодноразово зверталася до Варшави з пропозиціями, на які польська влада не могла погодитися. При цьому, стверджує політик, сторонам вдавалося знаходити рішення, що дозволяли зберігати добрі відносини між двома країнами.

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"Часто виникали питання, пов’язані з тим, робити щось чи ні. Українці очікували від нас дій, з якими ми, з різних причин, не могли погодитися. Але нам вдавалося знайти рішення, яке підтримувало добрі польсько-українські відносини", - сказав Качинський.

Він зазначив, що згодом підхід Києва, на його думку, змінився. При цьому політик стверджує, що спочатку українське керівництво могло розраховувати на втягнення Польщі безпосередньо у війну.

"Спочатку у них була дещо дивна ідея, що вони втягнуть нас у цю війну, навіть на основі створення єдиної держави", - заявив Качинський.

Польський політик також припустив, що в Києві могли переоцінювати військові можливості Польщі в перші місяці російського вторгнення.

"Польща, навіть якби вона була дуже войовничою країною, не мала реальних збройних сил. Вона не могла вступити у війну", - сказав він.

Окремо Качинський торкнувся теми НАТО. За його словами, українська сторона могла розраховувати, що членство Польщі в Альянсі дозволить реалізувати подібні плани.

"Крім того, йшлося також про вступ до НАТО. Вони, мабуть, думали, що таких цілей можна досягти, але я в цьому не впевнений", - заявив лідер PiS.

При цьому Rzeczpospolita передає саме позицію Качинського: у публікації немає підтвердження того, що Україна дійсно планувала створення єдиної держави з Польщею або мала намір втягнути її у війну.

Останні новини Польщі

Нагадаємо, "Главред" писав, що, за словами прем’єра Туска, Варшава припускає, що подальша ескалація з боку Москви може перекинутися на польську територію.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 36-го засідання "Рамштайна" про новий пакет військової допомоги Україні оголосила Польща. Його загальна вартість становитиме 50 млн євро.

Напередодні стало відомо, що в Польщі помітно погіршується ставлення частини суспільства до українців. Водночас зростає кількість злочинів на етнічному ґрунті проти громадян України.

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Про ресурс: Rzeczpospolita

Rzeczpospolita - одне з найвідоміших і найавторитетніших польських щоденних видань, що спеціалізується на політиці, економіці, праві та міжнародних новинах. Газета вважається впливовим діловим і суспільно-політичним ЗМІ в Польщі.

Заснована у 1920 році, сучасна версія виходить з 1982 року.

Видається медіагрупою Gremi Media SA.

Штаб-квартира розташована у Варшаві.

Публікує новини, аналітику, економічні огляди, юридичні матеріали та інтерв’ю.

Має репутацію якісного ділового та аналітичного ЗМІ, часто цитується іншими польськими ЗМІ.

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