"Дивна ідея": Качинський висловився про Україну і зробив неоднозначну заяву

Що сказав Ярослав Качинський:
- У Києві могли переоцінювати військові можливості Польщі на початку війни
- В Україні розмірковували над створенням "єдиної держави" з Польщею
Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії Україна нібито розраховувала на більш активну участь Польщі у війні, аж до створення "єдиної держави". Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.
За словами Качинського, українська сторона на початку війни неодноразово зверталася до Варшави з пропозиціями, на які польська влада не могла погодитися. При цьому, стверджує політик, сторонам вдавалося знаходити рішення, що дозволяли зберігати добрі відносини між двома країнами.
"Часто виникали питання, пов’язані з тим, робити щось чи ні. Українці очікували від нас дій, з якими ми, з різних причин, не могли погодитися. Але нам вдавалося знайти рішення, яке підтримувало добрі польсько-українські відносини", - сказав Качинський.
Він зазначив, що згодом підхід Києва, на його думку, змінився. При цьому політик стверджує, що спочатку українське керівництво могло розраховувати на втягнення Польщі безпосередньо у війну.
"Спочатку у них була дещо дивна ідея, що вони втягнуть нас у цю війну, навіть на основі створення єдиної держави", - заявив Качинський.
Польський політик також припустив, що в Києві могли переоцінювати військові можливості Польщі в перші місяці російського вторгнення.
"Польща, навіть якби вона була дуже войовничою країною, не мала реальних збройних сил. Вона не могла вступити у війну", - сказав він.
Окремо Качинський торкнувся теми НАТО. За його словами, українська сторона могла розраховувати, що членство Польщі в Альянсі дозволить реалізувати подібні плани.
"Крім того, йшлося також про вступ до НАТО. Вони, мабуть, думали, що таких цілей можна досягти, але я в цьому не впевнений", - заявив лідер PiS.
При цьому Rzeczpospolita передає саме позицію Качинського: у публікації немає підтвердження того, що Україна дійсно планувала створення єдиної держави з Польщею або мала намір втягнути її у війну.
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