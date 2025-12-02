Рус
РФ використовує нову тактику обстрілу України: час підльоту ракет різко змінився

Ангеліна Підвисоцька
2 грудня 2025, 18:38
Російські окупанти запускають крилаті ракети прямо з Далекого Сходу.
Ту-95МС, пуски ракет
РФ змінила тактику ракетних ударів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що відомо:

  • РФ змінила тактику ракетних ударів
  • Час підльоту ракет до України збільшився

Росіяни змінили тактику ударів по Україні. Тепер вони здійснюють бойові вильоти Ту-95МС навіть з Далекого Сходу. Про це повідомляють моніторингові канали.

30 жовтня, 19 листопада та 29 листопада було зафіксовано, що росіяни пускали крилаті ракети прямо після вильотів з аеродромів "Українка" та "Біла".

Нині можна говорити про те, що підлітний час ракет не зменшився, а збільшився. Тепер він становить 6-8 годин. Однак існує затримка фіксації бортів.

"Тепер Ту-95МС споряджають одразу після ракетної атаки та згодом здійснюють переліт на ДС, потім одразу на пуски КР. Тактика ракетних атак змінена практично повністю", - йдеться у повідомленні.

Сім літаків Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2", які були задіяні до ракетної атаки 29 листопада, вже перебувають на Далекому Сході. Щонайменше чотири борти можуть бути споряджені крилатими ракетами типу Х-101/555.

РФ використовує нову тактику обстрілу України: час підльоту ракет різко змінився
Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

Масована атака РФ 29 листопада - останні новини

Як писав Главред, Росія атакувала Україну дронами з пізнього вечора 28 листопада. Станом на 07:00 29 листопада повітряна тривога лунала по всій території Україні через ракетно-дронову атаку. Вранці у столиці прогриміла друга хвиля вибухів.

У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

У житлових будинках правого берега Києва через атаку знижений тиск води в системах водопостачання. Крім цього, внаслідок ворожої атаки без світла залишився Фастів.

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обстріли Ту-95 ракетний удар Ракетна атака на Україну
