Росія стягує Ту-22М ближче до кордону: українців попередили про ризик обстрілу

Даяна Швець
2 грудня 2025, 16:24
Москва наблизила Х-22 до України на тисячі кілометрів.
Ту-95МС, взрив
Росія перекинула авіацію до кордонів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Головне:

  • Навіщо РФ передислокувала бомбардувальники
  • Що змінила раптова передислокація Росії
  • Чи варто Україні чекати нових масованих нальотів

Російські дальні бомбардувальники Туполєв Ту-22М, відомі як "Бекфайр", довгий час майже не використовувалися та стояли без діла. Однак ситуація може різко змінитися: зі зростанням інтенсивності російських повітряних атак узимку ці літаки знову можуть стати реальною загрозою для України, особливо враховуючи навантаження на українську ППО, яка відбиває дедалі масовіші удари по критичній інфраструктурі та містах, про це зазначає журналіст Девід Екс в коментарі Фокусу.

Близько 25 листопада РФ здійснила нетипичну операцію і перемістила 16 таких надзвукових літаків зі змінною геометрією крила з бази "Біла" в глибині Сибіру до авіабази в Оленегорську на Кольському півострові. Це істотно скоротило дистанцію до України: якщо від "Білої" до українського кордону близько 4500 км, то з Оленегорська відстань зменшується до приблизно 1600 км.

Росія стягує Ту-22М ближче до кордону: українців попередили про ризик обстрілу
Літаки Ту / Інфографіка Главреда

Основний боєприпас цих бомбардувальників, ракета Х-22 з дальністю до 600 км і потужною бойовою частиною масою близько тонни.

Невдовзі після передислокації три Ту-22М, завантажені Х-22, піднялися в повітря над Балтійським морем і зайшли в міжнародний повітряний простір. Цим польотом Москва, схоже, тестувала реакцію системи ППО НАТО. На перехоплення піднявся винищувач Gripen шведських ВПС, який пройшов поруч із одним із літаків та супроводжував його, без конфліктів і небезпечних маневрів.

У перші місяці та роки повномасштабної війни Ту-22М активно застосовувалися у складних масованих нальотах по українських містах. Але у 2024 році їхня активність різко впала. Однією з причин могло бути те, що Росія майже вичерпала запаси важких, 6-тонних ракет Х-22 на агресивному рідкому паливі.

На зміну "Бекфайрам" стали виходити на завдання гвинтові стратегічні Ту-95. Саме вони, приблизно 40 машин, наразі є головною ударною силою російської авіації для запуску крилатих ракет по Україні. Зазвичай принаймні кілька Ту-95 двічі на тиждень здійснюють пуски ракет Х-101. Час від часу до них приєднуються і 16 літаків Ту-160, що також озброєні Х-101.

Новини України - останні дані про обстріли РФ

Як писав Главред, начальник російського Генштабу Валерій Герасимов зробив заяву, що Росія готує нові масовані удари. Було навіть названо об'єкти, які стануть ціллю атак ворога.

Російські війська проводять перегрупування своїх бомбардувальників, а також збільшують кількість польотів безпілотних літальних апаратів над територією України. Моніторингові ресурси, що відстежують ситуацію, попереджають про високу ймовірність того, що найближчими днями може статися масштабна атака із застосуванням ракет і дронів.

Не так давно, як у ніч на 29 листопада, монітори писали про те, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальник Ту-95МС та Ту-160. І вже близько 4-ої ранку ворожі літаки здійснили пуск ракет.

Більше важливих новин:

Про персону: Девід Акс

Девід Акс (англ. David Axe) - американський військовий кореспондент, блогер і автор графічних романів.

2007 року Акс заснував сайт "War Is Boring" як веб-комікс, а пізніше перетворив його на новинний блог. З 2020 року Акс працює військовим кореспондентом у журналі Forbes.

Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

17:34Війна
Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

17:03Війна
20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

16:45Війна
Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Може згубити ґрунт: тирсу яких дерев не можна використовувати для мульчі

Може згубити ґрунт: тирсу яких дерев не можна використовувати для мульчі

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

