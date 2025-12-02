Росія стягує Ту-22М ближче до кордону: українців попередили про ризик обстрілу

Москва наблизила Х-22 до України на тисячі кілометрів.

Росія перекинула авіацію до кордонів

Російські дальні бомбардувальники Туполєв Ту-22М, відомі як "Бекфайр", довгий час майже не використовувалися та стояли без діла. Однак ситуація може різко змінитися: зі зростанням інтенсивності російських повітряних атак узимку ці літаки знову можуть стати реальною загрозою для України, особливо враховуючи навантаження на українську ППО, яка відбиває дедалі масовіші удари по критичній інфраструктурі та містах, про це зазначає журналіст Девід Екс в коментарі Фокусу.

Близько 25 листопада РФ здійснила нетипичну операцію і перемістила 16 таких надзвукових літаків зі змінною геометрією крила з бази "Біла" в глибині Сибіру до авіабази в Оленегорську на Кольському півострові. Це істотно скоротило дистанцію до України: якщо від "Білої" до українського кордону близько 4500 км, то з Оленегорська відстань зменшується до приблизно 1600 км.

Літаки Ту / Інфографіка Главреда

Основний боєприпас цих бомбардувальників, ракета Х-22 з дальністю до 600 км і потужною бойовою частиною масою близько тонни.

Невдовзі після передислокації три Ту-22М, завантажені Х-22, піднялися в повітря над Балтійським морем і зайшли в міжнародний повітряний простір. Цим польотом Москва, схоже, тестувала реакцію системи ППО НАТО. На перехоплення піднявся винищувач Gripen шведських ВПС, який пройшов поруч із одним із літаків та супроводжував його, без конфліктів і небезпечних маневрів.

У перші місяці та роки повномасштабної війни Ту-22М активно застосовувалися у складних масованих нальотах по українських містах. Але у 2024 році їхня активність різко впала. Однією з причин могло бути те, що Росія майже вичерпала запаси важких, 6-тонних ракет Х-22 на агресивному рідкому паливі.

На зміну "Бекфайрам" стали виходити на завдання гвинтові стратегічні Ту-95. Саме вони, приблизно 40 машин, наразі є головною ударною силою російської авіації для запуску крилатих ракет по Україні. Зазвичай принаймні кілька Ту-95 двічі на тиждень здійснюють пуски ракет Х-101. Час від часу до них приєднуються і 16 літаків Ту-160, що також озброєні Х-101.

Як писав Главред, начальник російського Генштабу Валерій Герасимов зробив заяву, що Росія готує нові масовані удари. Було навіть названо об'єкти, які стануть ціллю атак ворога.

Російські війська проводять перегрупування своїх бомбардувальників, а також збільшують кількість польотів безпілотних літальних апаратів над територією України. Моніторингові ресурси, що відстежують ситуацію, попереджають про високу ймовірність того, що найближчими днями може статися масштабна атака із застосуванням ракет і дронів.

Не так давно, як у ніч на 29 листопада, монітори писали про те, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальник Ту-95МС та Ту-160. І вже близько 4-ої ранку ворожі літаки здійснили пуск ракет.

Про персону: Девід Акс Девід Акс (англ. David Axe) - американський військовий кореспондент, блогер і автор графічних романів. 2007 року Акс заснував сайт "War Is Boring" як веб-комікс, а пізніше перетворив його на новинний блог. З 2020 року Акс працює військовим кореспондентом у журналі Forbes.

