Харків під масовою атакою дронів: у місті пролунала серія потужних вибухів

Увечері у вівторок, 23 вересня, Харків зазнав атаки ворожих безпілотників. За попередньою інформацією, обстріл спричинив наслідки для міської інфраструктури та населення.

"Харків під атакою ворожих БпЛА. Пролунали вибухи", — повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, під ударом опинився Шевченківський район міста. Внаслідок обстрілу там спалахнула пожежа, на місце виїхали підрозділи ДСНС.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунав ряд вибухів, а удари зафіксовано також у Холодногірському районі. "Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", — додав Синєгубов.

Терехов також застеріг мешканців про можливість повторних атак: "Ворог може завдати повторних ударів!".

За його словами, у деяких районах міста спостерігаються проблеми з постачанням електроенергії.

Ворог уже завдав по Харкову вісім ударів, над містом досі перебувають мінімум чотири дрони. Крім того, з області до міста рухаються ворожі БПЛА. Міська влада закликає мешканців бути обережними.

Станом на 22:43 у Харкові пролунало вже 13 вибухів, повідомила місцева влада. Деталі щодо районів ураження, постраждалих та наслідків наразі уточнюються.

За попередніми даними, більшість із 16 прильотів припала на Холодногірський район, повідомив міський голова.

