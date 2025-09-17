Рус
Немає ефективних засобів: експерт озвучив проблему створення безпольотної зони

Анна Косик
17 вересня 2025, 15:43
Авіаційний експерт назвав єдину країну, яка вміє ефективно збивати російські дрони.
дрон, ПВО
Польща попросила в України допомогу через російські Шахеди / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Криволап:

  • Лише Україна має ефективні засоби боротьби з російськими дронами
  • Польща звернулась по допомогу, щоб протидіяти ворожим Шахедам

Після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, влада країни запропонувала країнам НАТО створити безпольотну зону над Україною та, зокрема, допомагати збивати дрони типу "Шахед".

Однак, якщо навіть таке рішення приймуть, виникне питання щодо ефективності допомоги західних союзників. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Немає ефективних засобів: експерт озвучив проблему створення безпольотної зони
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Європа не в змозі ефективно обороняти небо від Шахедів

Експерт зазначив, що у європейців фактично немає відповідних засобів для боротьби з російськими дронами, вони є лише в України.

"Використовувати для цього літаки-винищувачі – повна дурість. Адже збивати "Шахеди" дорогими ракетами, які доступні в Європі і коштують від 350-400 тис. доларів за одиницю (наприклад, Sidewinder останніх версій), або кулеметами, коли швидкість їхньої роботи часто менша за швидкість "Шахеда", - малоефективно", - пояснив Криволап.

Дивіться відео про допомогу країн НАТО у збитті повітряних цілей над Україною:

Існують інші варіанти, як збивати ворожі дрони. Наприклад, велика кількість гелікоптерів, але тут важливо розуміти, як вони працюють, як розподіляються сенсори, яка взаємодія з ППО тощо.

"Ще один варіант - дрони-перехоплювачі. Але в Україні ця система лише починає розгортатися. Михайло Федоров обіцяв, що протягом трьох місяців після середини червня будуть готові дрони-перехоплювачі з автоматичним наведенням. Це вимагає часу: потрібно навчити велику кількість операторів, які зможуть запускати ці дрони, орієнтувати їх та збивати "Шахеди" на відповідній висоті. Особливо складно це робити вночі за обмеженої кількості засобів наведення", - зазначив експерт.

Тому, у ситуації, що склалася, Польща звернулася по допомогу до України, як до єдиної країни, яка вміє збивати російські Шахеди.

Співпраця України і Польщі у боротьбі з дронами РФ - що відомо

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, яка розробила власну багаторівневу систему відбиття російських атак, готова ділитися досвідом із партнерами.

Раніше, як писав Главред, він заявив, що вважає недоцільним використання лише літаків F-16 та систем ППО Patriot для збиття дронів, адже вони призначені для перехоплення балістичних ракет.

Напередодні також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі закликав Захід розглянути можливість перехоплення таких дронів та ракет уже в повітряному просторі України.

Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

ПВО атака дронів Дрон Shahed-136 Костянтин Криволап
