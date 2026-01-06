Рус
Не копіювати Україну, а випереджати: виробник зброї попередив Захід про втрачений час

Дар'я Пшеничник
6 січня 2026, 08:27
Альянсу необхідно проявляти новаторство.
У ВПК України закликають Захід до проривних інновацій замість копіювання українського досвіду

Основні тези:

  • Захід має діяти швидше та інновувати, а не копіювати Україну
  • Частина нинішніх технологій може бути неактуальною для НАТО

Європейські країни та союзники по НАТО повинні значно прискорити підготовку до можливого зіткнення з Росією та перейти від наслідування українських рішень до створення власних проривних технологій. Про це в інтерв’ю Business Insider заявив генеральний директор української оборонної компанії Ark Robotics Ачі.

За його словами, нинішня війна дає Заходу унікальний часовий люфт, який не можна втрачати.

"Україна виграє для вас час, щоб ви усвідомили терміновість ситуації", - наголосив він, додавши, що європейські держави мають думати наперед і робити висновки не лише з українського досвіду, а й з того, що може чекати попереду.

Європі потрібно не наздоганяти, а випереджати

Ачі підкреслив, що Захід має можливість уникнути частини проблем, з якими зіткнулася Україна, зокрема — знайти способи максимально віддалити операторів дронів від лінії фронту. Він описав нинішню ситуацію як "перегони з часом", у яких українська оборонна промисловість змушена постійно адаптуватися до швидких змін на полі бою та дій Росії. Натомість країни НАТО не мають таких обмежень і можуть працювати стратегічніше.

При цьому деякі технології, що сьогодні критично важливі для України, можуть виявитися другорядними у потенційному конфлікті за участю НАТО або навіть застаріти ще до його початку. Саме тому, підкреслив Ачі, інновації мають стати пріоритетом. "Вкладати гроші в застарілі або неправильно скопійовані рішення — безглуздо", — зазначив він.

"Точка неповернення" у війні дронів

Керівник Ark Robotics назвав безпілотні системи ключовим напрямом, який уже неможливо ігнорувати. За його словами, навіть без масштабної дронової війни ці технології матимуть величезний цивільний потенціал, тому їх розвиток не варто відкладати.

Попри це, багато лідерів НАТО, особливо в країнах, що межують із Росією, продовжують попереджати: темпи модернізації залишаються недостатніми.

"Я не бачу відчуття терміновості"

Ачі розповів, що під час зустрічей з європейськими посадовцями часто стикається з браком розуміння масштабів загрози. Особливо його непокоять довгострокові плани, на кшталт дорожньої карти НАТО "Готовність до 2030 року". На його думку, такі терміни надто повільні для сучасної динаміки війни.

Експерт про прагнення РФ зруйнувати НАТО

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв переконаний, що Володимир Путін прагнутиме перевірити НАТО на стійкість. Про це він сказав в інтерв'ю Главреду. На його думку, ключове завдання Кремля - підірвати згуртованість Альянсу і довести його до розпаду. У цьому разі держави Європи опиняться віч-на-віч із Росією і стануть значно вразливішими: без механізму колективної оборони їм довелося б шукати компроміси з Москвою, оскільки самотужки жодна країна не зможе гарантувати собі безпеку.

Загроза РФ для НАТО - новини за темою

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими криками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбити Росію на атаку на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" і дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про джерело: Business Insider?

Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.






