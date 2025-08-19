Рус
РФ втратила плацдарм на Донбасі, ЗСУ відрізали росіян від основних сил, — ISW

Даяна Швець
19 серпня 2025, 14:25
ЗСУ досягли успіху, "зрізавши" російський виступ та зачищаючи залишки ворожих сил.
Фронт, карта Допрополье, ВСУ
Де ЗСУ перехопили ініціативу / Колаж: Главред, фото Генштаб ЗСУ, ISW

Коротко про головне:

  • ЗСУ відрізали частини РФ від основних сил на Донеччині
  • Зруйновано російський виступ під Добропіллям
  • Українці стримують штурми РФ від Донбасу до Куп’янська

Збройні сили України досягли успіхів у районі Добропілля, де діє 1-й корпус Національної гвардії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Посилаючись на дані військового оглядача Костянтина Машовця, Трегубова та інших експертів, аналітики зазначають, що українські підрозділи ліквідували російський виступ на цьому напрямку, ізолювавши частини противника від основних сил. Фактично цей виступ уже ліквідовано, а залишки ворога зачищають у прилеглих селах.

Попри те, що російські війська нині утримують лише невелику ділянку фронту завширшки близько 2,5 км, у їхніх повідомленнях дедалі частіше згадується населений пункт Родинське, що розташований на південь від Добропілля.

ISW зауважує: помітні ознаки того, що окупанти намагаються перетворити тактичне просування невеликих груп довкола Добропілля на більш масштабний прорив.

Що відбувається біля Допропіллям
Що відбувається біля Допропілля / фото: ISW

За даними Генштабу, протягом минулої доби сталося 186 бойових зіткнень. Російські війська завдали два ракетні й 78 авіаударів, використали чотири ракети та 162 керовані авіабомби. Крім того, по Україні було випущено 5 489 дронів-камікадзе та здійснено 5 350 артобстрілів, серед яких 86 – із РСЗВ.

Найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 67 атак поблизу населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Промінь, Покровськ та низки інших.

Також ворог активно діє на Новопавлівському напрямку (29 штурмів) і на Лиманському (26 атак). Крім того, бої відбувалися на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках. На Гуляйпільському ж відтинку доба минула без наступальних дій.

Що відбувається на фронті - аналіз ISW

Главред нещодавно розповідав, що в ISW розгромили заяву Путіна. Аналітики спростували твердження президента РФ про швидке захоплення всієї Донецької області. ISW стверджує, що Росія може зайняти регіон лише в разі капітуляції України, а не силою.

Окрім цього, ISW писав про те, що у РФ почалася криза з набором у війська, хоча Кремль заявляє про рекорди. Російське Міноборони, ймовірно, використовує регіональні бюджети, щоб приховати справжні масштаби витрат на вербування, оскільки офіційні дані про бюджетні виплати не збігаються з заявленою кількістю новобранців.

Також аналітики підтвердили, що ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА. За даними Американського інституту вивчення війни (ISW), українські військові успішно просунулися на Лиманському напрямку. Це підтверджується відео з геолокацією, на яких видно, як ЗСУ просуваються в південній частині села Торське.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

