'Таких у світі немає': названо головну особливість української ракети 'Фламінго'

Україна представила ракету "Фламінго" з дальністю до 3 тисяч кілометрів і бойовим навантаженням в 1 тону, що робить її унікальною, вказує експерт.

https://glavred.net/war/takih-v-mire-net-nazvana-glavnaya-osobennost-ukrainskoy-rakety-flamingo-10691636.html Посилання скопійоване

Названо головну особливість української ракети "Фламінго" / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Про що йдеться у матеріалі:

Ракета "Фламінго" може завдати точного удару по цілі на відстані 3 тисячі кілометрів

Подібних засобів ураження у світі ще немає

Україна створила крилату ракету "Фламінго", здатну долати відстань до 3 тисяч кілометрів. Завдяки тонному бойовому навантаженню похибка у кілька метрів не впливає на результат, що забезпечує високу точність. Деталі про цю розробку майже не розкриваються, і це, як наголосив колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський у коментарі 24 каналу, є перевагою, адже окупанти не мають підказок, як їй протидіяти.

Він пояснив, що для такої дальності потрібне поєднання кількох систем навігації, які гарантують точність удару.

відео дня

"Також треба казати про те, що це будуть стійкі до засобів радіоелектронної боротьби системи, які не дозволять, наприклад, зменшити точність", – пояснив він.

Також Храпчинський навів приклад США, де на розробку подібних технологій відводиться до шести років, і кожна деталь захищена як інтелектуальна власність виробника.

Натомість в Україні більшість озброєння створюється завдяки прямим домовленостям із постачальниками невеликих комплектуючих.

За його словами держава купує елементи та збирає готовий продукт. Саме тому, підкреслив експерт, ракета "Фламінго" обійдеться значно дешевше за західні аналоги.

"Треба зауважити, що таких засобів озброєння, які працювали б на таку відстань, у світі поки що немає. Це крилата ракета з тонною навантаження. Тому що більшість нормативів у світі забороняли випускати зброю з такими відстанями",– підкреслив авіаексперт.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Коли Україна вдарить по Росії ракетою "Фламінго" - думка експерта

Як писав Главред, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко висловив надію, що вже цього року українська ракета "Фламінго" буде вперше застосована у бою.

За його словами, ця ракета є надпотужною, адже бойова частина вагою близько тонни здатна знищувати командні пункти противника, склади боєприпасів, а також руйнувати мости та важливі логістичні шляхи.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони України Денис Шмигаль оголосив про початок виробництва крилатої ракети "Фламінго".

У ніч на 21 серпня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по Новошахтинському нафтопереробному заводу в Ростовській області Росії, а також по інших об’єктах. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, українські військові провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Так, біля Джанкоя було уражено російські ешелони з паливом.

Інші новини:

Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред