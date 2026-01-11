У Кадирова відмовили нирки: Кремль терміново шукає нового ватажка Чечні

Стан здоров’я Кадирова різко погіршився.

У правителя Чечні Рамзана Кадирова відмовили нирки. Він перебуває у лікарні. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела в ГУР.

Відомо, що нині Кадиров лежить у своїй лікарні в Чечні, а до нього приїхали родичі з сімейного клану, навіть із інших країн.

Через відмову нирок Кадиров перебуває на процедурі діалізу, і лікарі не дають жодних прогнозів.

Тим часом у Кремлі почали активно обговорювати кандидатів на нового ватажка Чечні.

Серед найбільш ймовірних і зручних для Кремля кандидатів називають Маґомеда Даудова, Апті Алаудінова та старшого сина Рамзана – Ахмата Кадирова.

Хто може замінити Кадирова - думка експерта

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов зазначає, що в разі реалізації сценарію заміни Кремль зробить ставку на абсолютно керовану фігуру — наприклад, на когось із найближчого оточення Кадирова, зокрема Адама Делімханова або іншого представника, тісно пов’язаного з російськими спецслужбами.

"Така особа була б політично несамостійною і позбавленою власних амбіцій, на відміну від самого Кадирова. Саме тому виключати подібний розвиток подій наразі не варто", - сказав Снєгирьов.

Як раніше писав Главред, глава Чечні Рамзан Кадиров ледь не втонув під час відпочинку на турецькому курорті Бодрум. За даними турецьких ЗМІ, його витягли з води співробітники берегової охорони та доправили до лікарні швидкою допомогою.

Нагадаємо, у ніч із 24 на 25 грудня Кадирова терміново доправили до лікарні в Москві. Відомо, що після прибуття до столиці країни-агресора Росії його самопочуття різко погіршилося, тож ставленика Кремля у реанімаційному автомобілі доправили до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ.

Крім цього, син глави Чечні 18-річний Адам Кадиров пригрозив президентові України Володимиру Зеленському викраденням і примусовим доправленням до Грозного.

Про персону: Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

