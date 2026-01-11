Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Кадирова відмовили нирки: Кремль терміново шукає нового ватажка Чечні

Маріна Фурман
11 січня 2026, 13:00
467
Стан здоров’я Кадирова різко погіршився.
Кадыров
Кадиров потрапив у лікарню / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • У Кадирова відмовили нирки
  • Лікарі не дають жодних прогнозів

У правителя Чечні Рамзана Кадирова відмовили нирки. Він перебуває у лікарні. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела в ГУР.

Відомо, що нині Кадиров лежить у своїй лікарні в Чечні, а до нього приїхали родичі з сімейного клану, навіть із інших країн.

відео дня

Через відмову нирок Кадиров перебуває на процедурі діалізу, і лікарі не дають жодних прогнозів.

Тим часом у Кремлі почали активно обговорювати кандидатів на нового ватажка Чечні.

Серед найбільш ймовірних і зручних для Кремля кандидатів називають Маґомеда Даудова, Апті Алаудінова та старшого сина Рамзана – Ахмата Кадирова.

Хто може замінити Кадирова - думка експерта

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов зазначає, що в разі реалізації сценарію заміни Кремль зробить ставку на абсолютно керовану фігуру — наприклад, на когось із найближчого оточення Кадирова, зокрема Адама Делімханова або іншого представника, тісно пов’язаного з російськими спецслужбами.

"Така особа була б політично несамостійною і позбавленою власних амбіцій, на відміну від самого Кадирова. Саме тому виключати подібний розвиток подій наразі не варто", - сказав Снєгирьов.

Кадиров - останні новини за темою

Як раніше писав Главред, глава Чечні Рамзан Кадиров ледь не втонув під час відпочинку на турецькому курорті Бодрум. За даними турецьких ЗМІ, його витягли з води співробітники берегової охорони та доправили до лікарні швидкою допомогою.

Нагадаємо, у ніч із 24 на 25 грудня Кадирова терміново доправили до лікарні в Москві. Відомо, що після прибуття до столиці країни-агресора Росії його самопочуття різко погіршилося, тож ставленика Кремля у реанімаційному автомобілі доправили до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ.

Крім цього, син глави Чечні 18-річний Адам Кадиров пригрозив президентові України Володимиру Зеленському викраденням і примусовим доправленням до Грозного.

Інші новини:

Про персону: Рамзан Кадиров

Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Чечні Рамзан Кадиров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Кадирова відмовили нирки: Кремль терміново шукає нового ватажка Чечні

У Кадирова відмовили нирки: Кремль терміново шукає нового ватажка Чечні

13:00Світ
Коли ситуація із світлом в Києві покращиться - названо конкретні терміни

Коли ситуація із світлом в Києві покращиться - названо конкретні терміни

12:58Новини
Україну накриє ще більший холод: коли вдарять морози до -24 градусів

Україну накриє ще більший холод: коли вдарять морози до -24 градусів

12:46Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Чоловік Лорак пояснив, чому Росія напала на Україну: назвав винного

Чоловік Лорак пояснив, чому Росія напала на Україну: назвав винного

Останні новини

13:48

Українцям розсекретили другу назву Києва – про що мовчали століттями

13:43

"Шакали": Бужинську після скандалу з Грицканом зрадили близькі люди

13:43

Чому світлофор показує червоний та жовтий кольори одночасно – секрет розкрито

13:42

Божественний салат, який зʼїдять за 5 хвилин: весь секрет у заправці

13:25

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня: Близнюкам - підтримка, Ракам - обмеження

Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - КриволапОрєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап
13:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 січня (оновлюється)

13:05

Карта Deep State онлайн за 11 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

13:00

У Кадирова відмовили нирки: Кремль терміново шукає нового ватажка Чечні

12:58

Коли ситуація із світлом в Києві покращиться - названо конкретні терміни

Реклама
12:46

Україну накриє ще більший холод: коли вдарять морози до -24 градусів

12:16

"Вибачте": Наталка Денисенко потрапила в новий скандал

12:00

РФ вперше атакувала Україну новою зброєю: у ГУР показали, як вона виглядає

12:00

Долар і євро можуть подешевшати: що буде з курсом валют уже з понеділка

11:55

За прикладом Мадуро: в Британії заговорили про викрадення Путіна, що відомоВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

10:59

Студенти 25+ років можуть втратити відстрочку: у Раді готують зміни до мобілізації

10:54

Головний зимовий обряд: що предки виносили з дому та палили після ВодохрещаВідео

10:31

Лялечка з буйними кучерями: третя дружина Тігіпка показала півторарічну доньку

10:15

"Її ніхто не знає": як виглядає дружина Леоніда Кравчука

10:05

"Залишиться лише груда каміння": армія РФ стирає з лиця землі українське місто

Реклама
10:00

Трамп поспішатиме до кінця січня, Європа виторговує для себе безпеку - Клочок

09:52

РФ атакувала інфраструктуру Житомирщини: виникли пожежі, є пораненіФото

09:41

"Хто б раніше сказав": Гросу розповіла про випробування під час вагітності

09:04

Графіки не діють: в деяких регіонах почались аварійні відключення світла

09:03

Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: ексгенсек НАТО назвав ключову умову

08:10

З диверсії в Берліні вилізли кремлівські вухаПогляд

08:00

"Залишається під контролем росіян": у ДПСУ розкрили ситуацію на Сумщині

06:10

Навіщо Путін дав наказ завдати удару "Орешником" по ЛьвовуПогляд

06:00

Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

05:30

Зимова "дієта" для електрокара: як зберегти заряд батареї в лютий мороз

05:04

Конденсат більше не з'явиться: як відмити запотілі вікна від плісняви

04:35

"Вибирають президенти": Різатдінова розкрила незавидну долю спортсменок

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчинки в бібліотеці за 19 сек

03:30

Кому потрібно прибрати з життя все непотрібне: гороскоп на січень-лютий 2026Відео

03:12

Гороскоп на завтра 12 січня: Козорогам - конфлікт, Овнам - гарний день

02:31

Вражаюче видовище: вчені показали розширення наднової зіркиВідео

01:42

Тиждень чудес: трьом знакам зодіаку казково пощастить з 12 по 18 січня

01:30

Київ під масованою атакою: у столиці та області гримлять вибухи

00:32

"Живий реквізит": окупанти зганяють дітей до лінії фронту на Луганщині

00:13

Економніші, за малолітражки: які моделі авто витрачають найменше пального

Реклама
10 січня, субота
23:55

Виявився "пустушкою": експерт пояснив, чому ми не побачимо міць Орешника

23:04

Син Кадирова пригрозив "знайти скрізь" і викрасти Зеленського

22:58

Чоловік Лорак пояснив, чому Росія напала на Україну: назвав винного

22:40

Десятки дронів і ракет: екс-співробітник СБУ про цілі та терміни нових ударів РФ

22:28

Як прибрати мильні розводи у ванній: рецепт засобу з 2 інгредієнтів

21:39

Світла не буде до трьох разів на добу: графіки відключень для Львова на 11 січня

21:37

Будинки стануть непридатними для проживання: найгірший сценарій через відключення опалення

21:06

Ми в США не бачили такого лідера як Зеленський з часів Лінкольна — Келлог

20:43

Вже не холостяк: Євген Клопотенко приголомшив українців новиною

20:32

Визначено зону без обстрілів: запропоновано перемир'я між Україною та РФ

Новини України
МобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти