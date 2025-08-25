Довгий Нептун б'є на 1000 км: перші кадри нової української крилатої ракети

Модифікація крилатої ракети призначена для ударів по наземних цілях окупантів РФ.

https://glavred.net/ukraine/dlinnyy-neptun-bet-na-1000-km-pervye-kadry-novoy-krylatoy-rakety-ukrainy-10692386.html Посилання скопійоване

З'явилася далекобійна версія ракети Нептун / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

Довгий Нептун є модифікованою версією крилатої ракети Р-360

Нова українська ракета стала як довшою, так і масивнішою

Модифікована далекобійна версія крилатої ракети Р-360, відома під умовною назвою Довгий Нептун, ще в березні поточного року пройшла успішні випробування, підтвердивши здатність уражати цілі на відстані до 1000 кілометрів.

Хоча про розробку цієї ракети було відомо ще з листопада 2023 року, донедавна її зовнішній вигляд ніде не публікувався, повідомляє Defence-ua.

відео дня

Однак на День Незалежності України на офіційній сторінці держпорталу "Зброя" з'явилося відео, де, імовірно, вперше показано цю ракету - поряд з іншими зразками українського озброєння.

Що відомо про Довгий Нептун

У ролику ракета не підписана, проте за характерними Х-подібними складними крилами можна припустити, що це саме вона. Кадри пуску ракети, використані у відео, були зняті раніше - під час вогневих випробувань берегового комплексу Нептун у 2018-2020 роках.

/ defence-ua.com

Точні характеристики Довгого Нептуна поки що офіційно не розголошуються, за винятком уже згадуваної дальності в 1000 км. Також відомо, що модифікація призначена для ударів по наземних цілях. З огляду на те, що ракета вже застосовується в бойових умовах, її зовнішній вигляд навряд чи залишається невідомим противнику, йдеться в матеріалі.

Порівняння аналітиків із початковою версією Р-360 показує:

нова ракета стала набагато довшою (понад 6 метрів без стартового прискорювача - приблизно на 1,5 метра більше);

ракета стала масивнішою: діаметр її центральної частини збільшено з 38 до 50 см, що, ймовірно, зумовлено необхідністю збільшення запасу палива;

носова частина залишилася колишнього діаметра;

збільшено також площу крил і рульового оперення для забезпечення стійкості та управління за більшої стартової маси;

маса бойової частини Довгого Нептуна поки не розкрита (у Р-360 вона становила 150 кг).

/ Главред

Цілі для Довгого Нептуна: думка експерта

Експерт з питань міжнародної енергетики та безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар заявив, що поява в України далекобійних ракет " Довгий Нептун" істотно розширює потенціал для нанесення ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі на території Росії. На його думку, це значно підвищує ризик відключень електроенергії в Москві та інших великих містах РФ.

"З урахуванням того, що дальність дії цих ракет становить близько тисячі кілометрів, можливості для проведення подібних операцій помітно зростають. Головне - масштабувати ці дії, створити достатній арсенал і використовувати його для симетричної відповіді агресору", - підкреслив він.

Далекобійні ракети України - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, чи можуть нові ракети Нептун знищити Кримський міст. Для знищення Кримського мосту потрібна значна кількість ракет із бетонобійною бойовою частиною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що новий Нептун підірвав військовий об'єкт РФ у Криму. Герман Сметанін прокоментував бойовий досвід застосування нової української крилатої ракети.

Як повідомляв Главред, Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України. Україна вже виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, підкреслив Володимир Зеленський.

Більше новин:

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред