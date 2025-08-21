Рус
"Фламінго" розправляє крила: експерт пояснив, що робить її "сюрпризом" для ворога

Руслан Іваненко
21 серпня 2025, 22:11
Українські розробники створили просту у керуванні зброю, яка ефективна проти глибоких цілей противника.
Ракета, Фламинго
Фламінго поєднує швидкість, масовість і можливість точного ураження аеродромів, складів та укриттів / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Україна представила ракету "Фламінго" дальнього радіусу дії
  • Запуск можливий без контейнерного пуску, крила не згортаються
  • Можливе використання різних типів боєголовок – кластерних і фугасних

Українська ракета "Фламінго" має ряд відмінностей від інших ракетних систем, повідомив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук в ефірі "Українського радіо".

"Український виробник не гнався за прихованістю від радіоелектронної боротьби: треба було розробити якомога простішу ракету дальнього радіусу дії. Адже дальність, яку треба подолати, велика. Але треба подолати і засоби протиповітряної оборони ворога", – зазначив він.

Переваги запуску та розгортання

Експерт також відзначив, що ракета має простий запуск без контейнерного пуску.

"У ракети 'Фламінго' крила не згортаються. Цей літачок треба вивести. Час розгортання невеликий. Це плюс. Але ж час, прихованість, вихід на позицію… Не кожну позицію такого типу ракети можуть зайняти. Тут багато і плюсів, і мінусів", – пояснив Лакійчук.

Масовість та простота управління

За його словами, важливим є сам факт появи швидкісного засобу дальнього ураження противника.

"Потрібно було знайти масову зброю: просту в керуванні, на відміну від традиційних видів зброї, таких як крилаті, протитанкові ракети або ракетне озброєння. Це озброєння значно технологічніше, дорожче і довше у виготовлені. А тут не до примх високотехнологічної зброї: аби яка була, яка б могла уразити противника в глибині його території", – підкреслив він.

'Фламінго' розправляє крила: експерт пояснив, що робить її 'сюрпризом' для ворога
Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Види боєголовок і призначення

Лакійчук додав, що важливу роль відіграє вага боєголовки та її тип: "Для кожного виду боєголовок свій вид підриву, різний спосіб прицілювання. З кластерних боєприпасів складатиметься боєголовка для ударів по аеродромах, по збірці пускових районів 'шахедів', складах 'шахедів', по арсеналах противника, де відкриті склади зберігання – кластерні були б найбільш ефективні. І це один варіант бойової частини. Інший – фугасний чи бетонобійний, призначений для пробивання перекриттів в укриттях. Це і виробничі приховані потужності збройові противника. Це пункти управління в глибині ворожої території. Це зовсім інший спосіб".

Переваги "Фламінго" над американськими "Томагавками": думка експерта

Українські ракетні комплекси "Фламінго" можуть стати вирішальним фактором у протистоянні з Росією навіть без постачання американських ракет, зокрема "Томагавків". Таку думку висловив представник компанії Fire Point Артем (прізвище з міркувань безпеки не розголошується) в коментарі Укрінформу.

"Я впевнений у спроможності України досягти перемоги завдяки 'Фламінго', – зазначив він. – 'Томагавки' вже морально застарілі, мають значно гірші технічні характеристики та поступаються українським розробкам за всіма параметрами. До того ж їхня вартість у кілька разів вища, ще й без урахування транспортування та засобів доставки".

Експерт підкреслив, що навіть у разі постачання американських "Томагавків" ситуація на фронті суттєво не змінилася б, оскільки українські ракети забезпечують ефективність та економічність, необхідні для стратегічних ударів.

Українська зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього наразі немає.

Крім того, міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив запуск виробництва крилатої ракети "Фламінго".

"Українська дуже потужна далекобійна зброя потужна і вона є. Це ключові подробиці. А все решта ми взнаємо, коли прийде належний момент", - сказав Шмигаль.

Також українська ракета-дрон "Пекло", згадки про яку вперше з’явилися у грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом.

Читайте також:

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
16:12

Як позбутися запаху секонд-хенду: маловідомий, але дієвий метод

15:50

Він був координатором: затримано українця, якого підозрюють у підриві Північного потоку

15:41

Істотний ріст чи різке падіння: чого чекати від курсу валют вже з 25 серпня

15:36

Надя Дорофєєва зізналася, про що шкодує: "Я б хотіла встигнути"

15:27

Смачніше, ніж у магазині: рецепт цукерок всього з трьох продуктів

15:23

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

15:03

Заборони, які можуть вплинути на життя: що не можна робити жінкам за датою народженняВідео

14:44

Може бути важчою за людину: в Україні живе гігантська та загадкова рибаВідео

14:40

Нереально: зірка "Жіночого кварталу" розповіла, як війна вплинула на гумор

14:31

Серйозний удар по логістиці окупантів у Криму: ЗСУ здійснили спецоперацію в Джанкої

