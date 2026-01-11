РФ вперше атакувала Україну новою зброєю: у ГУР показали, як вона виглядає

Розвідка розповіла про основні характеристики російського ударного БпЛА "Герань-5".

Ворог вперше застосував проти України ударний БпЛА "Герань-5" - що відомо про дрон / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада сил ТРО, УНІАН

Основне:

РФ застосувала проти України ударний БпЛА "Герань-5"

Маса бойової частини безпілотника становить близько 90 кг

Російські окупанти вперше застосували ударний БпЛА "Гєрань-5". Цим дроном ворог атакував Україну на початку 2026 року. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Відомо, що безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра.

"На відміну від попередніх модифікацій лінійки Герань, апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії", — зазначили у ГУР.

Зокрема, ворог використав 12-канальну систему супутникової навігації "Комєта", трекер на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемів. Також встановлено використання реактивного двигуна Telefly - такого, як ворог застосовує на БпЛА "Гєрань-3", однак з більшою тягою.

Маса бойової частини ударного БпЛА "Гєрань-5" становить близько 90 кг. Заявлена дальність ураження — близько 1 000 км.

Розвідка зазначила, що новий ударний дрон росіян досить схожий на іранський безпілотник Karrar.

Дрон "Герань-5" / фото: ГУР

Скільки повітряних цілей проти України випустила РФ за тиждень

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що майже 1100 дронів, понад 890 КАБів та більше ніж 50 ракет різних типів запустили росіяни протягом тижня.

Він заявив, що внаслідок цих атак по критичній інфраструктурі України у багатьох регіонах усе ще зберігається складна ситуація.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на неділю, 11 січня, країна-агресор Росія завдала ударів по об’єктах критичної інфраструктури Житомирської області. Внаслідок атаки поранення дістали двоє працівників. Також виникли пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 11 січня Київ знову опинився під атакою безпілотних літальних апаратів. В КМВА говорили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

У ніч на 9 січня країна-агресор Росія завдала удару по Львівщині балістичною ракетою "Орєшнік". На тлі таких дій Україна в терміновому порядку скликає засідання Ради Безпеки ООН.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

