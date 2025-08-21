З тонною вибухівки: нові деталі виробництва далекобійної ракети Фламінго

Головне:
- Налагоджено серійне виробництво крилатих ракет дальнього радіусу дії
- Ракета здатна долати до 3000 кілометрів і точно уражати цілі
Україна налагодила серійне виробництво крилатих ракет дальнього радіусу дії Фламінго на засекреченому підприємстві компанії Fire Point.
Як розповіла керівник виробництва Ірина Терех в інтерв'ю Associated Press, наразі випускається приблизно одна ракета на добу, але вже до жовтня заплановано збільшення обсягів до семи одиниць на день.
За словами Терех, випробування ракети завершено: Фламінго здатна долати до 3000 кілометрів і вражати цілі з похибкою близько 14 метрів. Вага бойової частини - 1150 кілограмів.
Цікаво, що свою назву ракета отримала випадково - перші прототипи помилково забарвилися в рожевий колір, і співробітники дали їм назву Фламінго, яка згодом закріпилася.
Крім ракет, компанія Fire Point також займається виробництвом ударних дронів FP-1. Ці безпілотники вже довели свою ефективність на полі бою і здатні пролітати до 1600 кілометрів, несучи до 60 кг вибухівки. Це дає змогу українським силам оборони завдавати ударів по ключовій інфраструктурі противника, включно з нафтопереробними заводами і складами боєприпасів у глибині території Росії.
За словами Терех, повітряні атаки з використанням дронів і ракет - один із небагатьох асиметричних плюсів України в поточних умовах фронту.
Журналісти відвідали одне із секретних виробництв української компанії Fire Point і опублікували свіжі знімки крилатої ракети Фламінго.
Про це повідомив фотокореспондент Єфрем Лукацький. На одній із ракет чітко видно символ у кольорах українського прапора.
За словами Лукацького, серійний випуск цих далекобійних ракет налагоджено на одній із виробничих дільниць Fire Point, розташованій у засекреченому місці на території України.
Терміни введення в дію нової ракети: думка експерта
Українська крилата ракета Фламінго може бути використана в бойових умовах уже до кінця поточного року. Про це повідомив генерал-лейтенант і екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
За його словами, Фламінго - це високоефективне озброєння з потужною бойовою частиною вагою близько однієї тонни. Ракета здатна вражати ворожі штаби, арсенали, а також руйнувати мости і важливі логістичні об'єкти противника.
Раніше повідомлялося про запуск виробництва крилатої ракети Фламінго. Нова ракета має дальність польоту до 3000 км, бойову частину близько 1000 кг і швидкість до 950 км/год.
Як повідомляв Главред, раніше Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України. Україна вже виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, підкреслив Володимир Зеленський.
The Associated Press
Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.
