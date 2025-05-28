Берлін допоможе Києву розробити крилаті ракети дальністю до 2500 км - BILD

Німеччина веде переговори про постачання додаткових систем ППО Iris-T.

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Берлін допоможе Києву розробити крилаті ракети / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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Ракети Taurus для України поки що "табу"

Мерц не прийматиме Зеленського з порожніми руками

Уряд Німеччини планує надати українській військовій промисловості мільйони євро для самостійного розроблення та масового виробництва крилатих ракет із дальністю польоту до 2500 кілометрів. Про це пише BILD з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що наразі Київ проводить дослідження таких ракет і вже використовував кілька з них для ударів по території Росії більш ніж за 400 кілометрів за лінією фронту.

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Однак проблема в тому, що збройові заводи в Україні є одними з основних цілей російських атак. Тому, за даними BILD, Німеччина веде переговори про постачання додаткових систем ППО Iris-T. Їхнє постачання може бути оголошено на зустрічі Мерца і Зеленського в середу.

Водночас видання зазначає, що крім уже обіцяних систем, постачання нових німецьких систем ППО в Україну не розпочнеться до кінця 2020-х років.

За даними BILD, наразі питання надання ракет Taurus не розглядається.

"Але канцлер Фрідріх Мерц також не прийматиме президента України з порожніми руками. Замість цього спостерігачі припускають, що він пообіцяє інші системи озброєння", - зазначає видання.

Зокрема, може йтися про системи "Mars-2" з дальністю дії 85 кілометрів. Мерц може поставити нові системи і додаткові ракети, таким чином побічно виконавши свою обіцянку "зброї великої дальності".

"Однак ракети M30 і M31 системи Mars-2 управляються за GPS - технологією, якій Росія успішно протистоїть уже багато років, тим самим тактично знецінюючи цю зброю. Крім того, всі відповідні російські бази знаходяться за межами досяжності цієї зброї", - вказує Bild.

Передача Україні ракет Taurus - що відомо

Нагадаємо, ще до обрання канцлером Фрідріх Мерц заявив, що підтримує постачання Україні далекобійних ракет Taurus, однак лише за умови узгодження цього рішення з європейськими партнерами.

Згодом Мерц заявив, що Зеленський може покладатися на нього та Німеччину в питанні передачі крилатих ракет Taurus. Велика Британія готова підтримати Німеччину в передачі ракет Taurus Україні.

Крім цього, канцлер ФРН Фрідріх Мерц 26 травня заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція і США зняли обмеження на далекобійність зброї. За його словами, зняття обмежень означає, що Україна може оборонятися, завдаючи ударів по військових позиціях у Росії.

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