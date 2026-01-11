Україну накриє ще більший холод: коли вдарять морози до -24 градусів

Синоптикиня сказала, що морози в Україні триватимуть й надалі.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у понеділок

Де впаде температура до -24 градусів

Погода в Україні у понеділок, 12 січня, буде морозною. Але сніг пройде лише в західних областях. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, 12 січня в Україні вночі передбачається -12…-18 градусів, на крайній півночі -18…-24 градуси, на південному заході України -7…-12 градусів, а у південній частині -4…-6 градусів.

Водночас, завтра вдень у північній частині очікується -7…-13 градусів, на решті території -3…-9 градусів, а на півдні - -2…-4 градуси.

"У більшості областей України буде без опадів. Лише сніг пройде в західних областях. Ожеледиця - до весни", - наголосила синоптикиня.

Погода 12 січня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві понеділок очікується дуже холодним. За прогнозом, вночі буде -14…-18 градусів, а вдень -10…-13 градусів. Опади не передбачаються.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко додала, що морози в Україні триватимуть й надалі.

"Послаблення будуть, але не припинення морозу, коливання", - підсумувала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Скільки протримаються морози

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, найбільші морози прийдуть в Україну 10-11 січня, але надалі такі тенденції можуть зберігатися.

За її словами, якогось різкого підвищення температури, зміни синоптичної ситуації, принаймні до середини січня, не очікується.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні 11 січня буде нестійкою та холодною у більшості областей. За його прогнозом, найбільш холодна погода прогнозується у західних та північних областях.

Також відомо, що наступного тижня дніпрян очікує справжня зимова холоднеча. Температура повітря не підніматиметься вище нуля ні вдень, ні вночі, а найбільш сильні морози можуть сягати майже –17 °C.

Водночас, 12-13 січня у Полтаві та області прогнозують сильний вітер. Опадів майже не буде, а температура повітря триматиметься на рівні показників неділі - вночі 9-14 градусів морозу, вдень 6-11 градусів морозу.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

