Чи може РФ висадити десант для захоплення Одеси: у ВМС дали чітку відповідь

Висаджувати десант заради десанту - просто суїцидальна місія, сказав Дмитро Плетенчук.

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Висадка російського десанту в Одесі на сьогодні неможлива / Колаж: Главред, фото: Kremlin.ru, росЗМІ

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Які умови потрібні для висадки десанту

Чи є ризик для Одеси з боку РФ

Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук вважає, що станом на сьогодні немає жодних умов для висадки російського морського десанту в Одесі.

За його словами, висадка десанту може відбуватися тільки назустріч сухопутному угрупованню військ.

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"Десант висаджується тільки назустріч сухопутному угрупованню. Тому що висаджувати десант заради десанту - просто суїцидальна абсолютно місія. По-перше, вони (росіяни, - ред.) серйозно втратили десантні здібності внаслідок ударів по великих десантних кораблях. По-друге, підійти до нашого узбережжя для них - нереально, вони це прекрасно знають. Вони знають, що їх там чекають не з обіймами", - розповів Плетенчук в ефірі телемарафону.

Представник ВМС додав: щоб зрозуміти, чи буде ворог застосовувати кораблі, треба дивитися в небо, чи є там російська авіація. Також треба дивитися на лінію бойового зіткнення на суходолі: чи є в росіян справді такі просування, за яких є сенс проводити висадку.

"Станом на зараз навіть близько нічого такого немає", - сказав Плетенчук.

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. За його словами, південно-східна Європа, Україна є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній проаналізував цю заяву і сказав, чи здатна Росія реалізувати подібний план.

Тим часом у РФ заявили про формування нової 71-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ на базі 200-ї окремої мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу "Ленінградського військового округу", яка раніше входила до складу Північного флоту і мала статус "арктичної". Цей факт може також свідчити і про наростаючу загрозу для країн Балтії, вважають у Defense Express.

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