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Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупиниться

Юрій Берендій
11 червня 2025, 21:29
395
Одеса стала ціллю агресії РФ, окупанти прагнуть дестабілізувати ситуацію у місті та знищити його, як і десятки інших в Україні, сказав Зеленський.
Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупиниться
Головні заяви в рамках саміту "Україна — Південно‑Східна Європа" / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Який план готує Росія для Одеси
  • Яка головна умова справедливого миру для України
  • Яку нову зброю готує Україна для захисту енергетики

11 червня в Одесі відбувся четвертий регіональний саміт "Україна — Південно‑Східна Європа", який зібрав лідерів 12 країн Балкан та Чорноморського регіону. Головним меседжем президент Зеленський назвав єдність проти спроб Росії дестабілізувати регіон та ключовий заклик до створення нових безпекових гарантій для всіх учасників.

Главред зібрав головні заяви, що прозвучали в рамках саміту "Україна — Південно‑Східна Європа"

відео дня

Росія націлилась на Одесу

Президент Володимир Зеленський під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі заявив, що Росія прагне встановити контроль над Одесою, а в подальшому – вийти до кордонів із Румунією та Молдовою. За його словами, Одещина є однією з ключових мішеней для російської агресії, спрямованої на дестабілізацію ситуації в регіоні.

"Росія хоче знищити її, як це зробила з незліченною кількістю міст і сіл на окупованих територіях. Російські військові плани вказують на цей регіон - Одеса - і потім до кордону з Молдовою та Румунією", - додав він.

Дивіться відео заяви Зеленського про плани РФ на Одесу:

Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупиниться
/ скріншот

Зеленський наголосив, що південно-східна Європа, включно з Україною, перебуває в зоні стратегічного інтересу Росії, яка намагається посіяти хаос. Подібні спроби Кремль уже здійснював на Балканах, маніпулюючи громадською думкою в Румунії, а Молдову десятиліттями навмисно утримував у стані бідності та нестабільності.

Хоч президент і не вдавався до деталей, раніше повідомлялося, що румунська політикиня Діана Йованович-Шошоаке зверталася до російського президента з проханням "повернути" Румунії частини територій, що нині належать Україні.

"І якщо Європа втратить, якщо Європа програє у Молдові цього року, це заохотить Росію втручатися навіть більше у ваші країни, забираючи від вас ваші ресурси, ваш суверенітет та навіть вашу історію. І ось чому підтримка європейської Молдови є надзвичайно важливим завданням для усіх нас. І те саме стосується України", - наголосив президент.

Як Росія бачить Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не сприймає Україну як незалежну державу, розглядаючи її виключно як джерело ресурсів і військовий плацдарм. На його думку, всі країни регіону стикаються з однаковою загрозою, що виходить від одного джерела дестабілізації — Росії.

"Москва розглядає Україну не як країну, а як джерело ресурсів і військову базу для своїх наступних вторгнень. Усі ми в регіоні маємо справу з одним і тим самим джерелом руйнування", – підсумував Володимир Зеленський.

Умова справедливого миру

Глава держави також пояснив, який саме санкційний тиск може змусити Кремль переглянути свою агресивну політику. Найвразливішою сферою для російської економіки він назвав енергетику, зокрема нафтову галузь, яка забезпечує фінансування війни.

Зеленський підкреслив важливість єдності Євросоюзу в питаннях санкційного тиску. За його словами, 18-й пакет обмежень, який наразі готує ЄС, може бути більш дієвим, особливо у частині обмежень проти російських нафтових перевезень і фінансових інструментів.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Фото: скріншот

"І щодо обмеження ціни на нафту: обмеження в 45 доларів краще, ніж 60 доларів. У будь-якому разі це зрозуміло. Це правда. Але справжній мир настане з обмеженням у 30 доларів — це рівень, який справді змінить мислення в Москві", — заявив Президент.

Вступ до ЄС та НАТО

Зеленський окремо підкреслив, що всі учасники саміту мають спільне бачення щодо необхідності розширення Європейського Союзу та зміцнення НАТО. Він зазначив, що Україна вже виконала всі необхідні вимоги й очікує цього року чіткого рішення щодо початку переговорів за відповідними напрямками.

"Блокування прогресу зараз лише марнує час для всієї Європи. Усі наші країни мають значення та заслуговують на справедливе розширення. Те саме стосується НАТО", – наголосив він.

вступление в НАТО инфографика
Який країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Президент також наголосив, що Європа має активніше дбати про власну безпеку. Водночас він застеріг, що Сполученим Штатам варто пам’ятати про наслідки минулих конфліктів, коли дестабілізація в Європі призводила до участі американських військових у масштабних війнах. Саме тому, за словами Зеленського, важливо, аби США й надалі залишалися активним учасником у сфері європейської безпеки. НАТО відіграє ключову роль у цій архітектурі, а кожна країна Європи має повне право самостійно визначати свій безпековий курс. Цю позицію, на його думку, має підтвердити наступний саміт Альянсу.

Нова зброя для захисту енергетики

В Україні триває розробка нових дронів, призначених для перехоплення ворожих безпілотників, з метою підвищення захисту енергетичної інфраструктури від російських атак.

Президент Володимир Зеленський під час саміту Україна – Південно-Східна Європа в Одесі розповів, що оборона об’єктів енергетики має кілька рівнів. Основу захисту становлять системи протиповітряної оборони, хоча їхнє розміщення постійно змінюється, щоб уникнути знищення з боку противника.

За словами глави держави, Росія щодня запускає по Україні понад 300 дронів, що створює серйозне навантаження на оборонні ресурси.

"У нас є зброя деяка, яка в розробці. Деякі речі розроблені, і ми намагаємося знайти більше коштів для масового виробництва. Це різні варіанти дронів-перехоплювачів тощо", - додав Зеленський.

Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупиниться
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Росія не зупиниться в Молдові

Президентка Молдови Мая Санду під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі наголосила на необхідності продовження сильної підтримки України. Вона зазначила, що саме Україна є ключовим елементом у забезпеченні безпеки Європи.

"Йдеться не просто про Україну та її майбутнє, але й про майбутнє цілої Європи, цілого світу. Ми боремося разом, але Росія має більше зброї, більше мобілізації, більше пропаганди. Якщо ми хочемо відновити мир в Європі, ми маємо виступити з принаймні рівною потугою", - закликала вона.

За її словами, Росія продовжує агресію, використовуючи як військові методи, так і гібридні засоби — дезінформацію, шантаж і втручання у внутрішні справи інших країн. Санду підкреслила, що зупинити РФ необхідно саме в Україні, інакше наступною ціллю може стати Молдова і Росія на ній не зупиниться.

Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупиниться
Російські маріонеткові республіки в Європі / Інфографіка: Главред

Сербія повністю підтримує Україну

Під час саміту "Україна — Південно-Східна Європа" в Одесі президент Сербії Александар Вучич заявив про намір його країни долучитися до відбудови одного або двох українських регіонів.

Він підкреслив, що Сербія послідовно підтримує міжнародне право та Статут ООН, зокрема принцип територіальної цілісності держав, і вважає, що така позиція може стати корисною для України.

Вучич також зазначив, що Сербія готова не лише до політичної підтримки та гуманітарної допомоги, а й до більш практичної участі у процесах відновлення.

"Я хотів би взяти одне-два міста чи регіони, які ми могли би відновити. Я думаю, що це було би дуже зрозуміло, помітно для українського народу, щоб вони могли отримати чітку підтримку", – сказав Вучич.

Також він запевнив, що Україна може "завжди розраховувати" на гуманітарну підтримку і політичну підтримку Сербією територіальної цілісності.

Він висловив відкритість до діалогу й бажання зрозуміти, як саме країна може бути корисною для України. Цей візит став першим для сербського президента від початку повномасштабної війни.

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