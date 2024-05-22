Чорноморський флот РФ став флотилією: Плетенчук назвав серйозну проблему окупантів

Незважаючи на втрату "Циклона", у складі флоту окупантів все ще залишається значна кількість кораблів, серед яких є носії крилатих ракет, розповів Дмитро Плетенчук.

https://glavred.net/ukraine/chernomorskiy-flot-rf-stal-flotiliey-pletenchuk-nazval-sereznuyu-problemu-okkupantov-10567202.html Посилання скопійоване

Чи зникла ракетна загроза з боку Росії після знищення "Циклона" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

З моменту втрати крейсера "Москва" Чорноморський флот РФ фактично можна називати флотилією. Проте, незважаючи на цю втрату, у складі флоту окупантів все ще залишається значна кількість кораблів, серед яких є носії крилатих ракет. Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Суто технічно, Чорноморський флот можна було називати флотилією ще з моменту втрати крейсера "Москва", корабля першого рангу. Практично ж, у складі флоту все ще залишається багато одиниць, серед яких є носії крилатих ракет. Так, "Циклон" був останнім ракетоносієм в Криму, але сказати, що угруповання повністю відсутнє чи досить мале, поки не можна", - зазначив Плетенчук.

За його словами, в Росії є інша серйозна проблема - неможливість використовувати свій корабельно-катерний склад через небезпеку виходів у море.

відео дня

"Цей факт ми так само спостерігаємо", - додав речник.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Знищення кораблів Чорноморського флота РФ - останні новини

Нагадаємо, 19 травня стало відомо про те, що у Севастополі під удар ЗСУ міг потрапити малий ракетний корабель проекту 22800 "Циклон". Стверджувалось, що його потопили разом з шістьма окупантами, ще 11 були поранені.

Також Генеральний штаб України офіційно підтвердив, що у ніч на 19 травня ЗСУ вразили російський ракетний корабель "Циклон"

Як повідомляв Главред, 21 квітня ЗСУ вдарили по кораблю Чорноморського флоту РФ "Комуна". Спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розкрив подробиці удару по флоту РФ у Севастополі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред