"Взяти на понт" американців: чи може РФ захопити Україну до Дніпра

Тарас Загородній оцінив плани Кремля і пояснив інформаційну політику Офісу президента.

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РФ насправді має план відрізати Україну від моря, вважає Тарас Загородній / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Ви дізнаєтеся:

Чи є у РФ плани відрізати Україну від моря

У чому справжня мета заяв ОП про агресивні плани Кремля

В Офісі президента України заявили, що країна-агресор РФ 2026 року планує захопити всю лівобережну Україну, аж до Дніпра. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній проаналізував цю заяву і сказав, чи здатна Росія реалізувати подібний план.

По-перше, Загородній закликав звернути увагу на те, що заяву ОП було озвучено в посольстві України у Вашингтоні.

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"Ось! Це називається "взяти на понт" американців. Ця заява була зроблена для американців, щоб вони відчули, що таке другий Афганістан. Це натяк на те, що США будуть теж у цьому винні. Президент про це не заявляв для української аудиторії, тому ця інформація була не для нас", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

За його словами, мета цієї заяви у Вашингтоні полягала в тому, щоб "змусити американців спритніше бігати і виділити більше грошей Україні".

Водночас експерт вважає, що у Росії насправді є план відрізати Україну від моря.

"Україна повинна це усвідомлювати, але використовувати те, що можна, у своїх інтересах", - сказав він.

Дивіться відео - Інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. За його словами, південно-східна Європа, Україна є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу.

Наприкінці травня Зеленський висловив сподівання, що у 2026 році війна вже закінчиться.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що слова Володимира Зеленського про можливе завершення війни до червня 2026 року не варто сприймати як точний дедлайн. Президент мав на увазі посилення санкційного тиску, який здатен за рік серйозно підірвати здатність Росії фінансувати війну.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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