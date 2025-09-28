Москва хотіла приховати: корабель флоту РФ влаштував трощу в морі, 'тікаючи' від дронів

На початку серпня російський ракетний корабель "Вышний Волочек" зіткнувся з танкером через дії українських дронів, зафіксовано пошкодження.

https://glavred.net/war/moskva-hotela-skryt-korabl-flota-rf-ustroil-krushenie-v-more-ubegaya-ot-dronov-10701962.html Посилання скопійоване

Корабель флоту РФ влаштував трощу в морі, тікаючи від українських дронів / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі Defense Express:

Російський корабель зіткнувся з танкером тікаючи від українських дронів

Корпус корабля серйозно пошкоджено

На початку серпня малий ракетний корабель "Вышний Волочек" проєкту 21631 "Буян-М" із складу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів зіткнувся з танкером, намагаючись уникнути атаки українських морських дронів. Про це йдеться у матеріалі аналітичного видання Defence Express.

За даними Defence Express, російська сторона намагалася приховати пошкодження судна, однак у мережі з’явилися документи, що підтверджують факт аварії. Інцидент стався 7 серпня в Темрюцькій затоці Азовського моря. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опублікував схему маневрів корабля під час зіткнення з танкером "Назан", фото пошкоджень та звіт капітана 1 рангу Олега Сардіна з детальним описом події.

відео дня

/ Фото: ВЧК ОГПУ/Telegram

"І якщо не вдаватися в усі подробиці, то тут варто звернути увагу на ось такий нюанс - згідно зі злитим звітом, о 3 годині 59 хвилині ранку через виявлення у небі групи безпілотних літальних апаратів (ймовірно, йдеться саме про українські дрони), кораблю було видано наказ виконати поворот на зворотній курс через лівий борт. А вже всього за шість хвилин, о 4 годині 05 хвилині, відбулося зіткнення корабля "Вышний Волочек" з танкером "Назан" лівим бортом - епізод був визначений як "аварія, пов’язана з управлінням корабля"", - йдеться у матеріалі.

/ Фото: ВЧК ОГПУ/Telegram

Згідно з офіційним повідомленням російського Міноборони, тієї ж ночі над Азовським морем було збито 31 дрон, а ще 11 — над окупованим Кримом. При цьому у звіті вказано, що корпус корабля та його конструкції зазнали серйозних деформацій.

Чи може Росія втратити Чорноморський флот - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння та письменник Валентин Бадрак розповів про ймовірність втрати Росією Чорноморського флоту і про наявність у України необхідних ракет і озброєнь для цього.

Він наголосив, що це не фантастичний сценарій — флот може бути знищений, і це одна з нинішніх ключових цілей України, причому не лише шляхом наземних операцій.

За словами Бадрака, Україна здатна ліквідувати Чорноморський флот власними дронами, власними системами та ракетами, які вироблятимуться й матимуть дальність у тисячу і більше кілометрів.

Удари по російських кораблях - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпризначенці Головного управління розвідки завдали успішного удару по кораблю Чорноморського флоту РФ біля Новоросійська. Вартість судна оцінюється у близько 60 мільйонів доларів, і в розпорядженні агресора залишилося лише чотири таких кораблі.

28 серпня бійці Департаменту активних дій ГУР МО України разом із підрозділом "Примари" атакували малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" в Азовському морі поблизу окупованого Криму. Як повідомили у відомстві, цей корабель оснащений крилатими ракетами "Калібр", якими Росія регулярно обстрілює Україну. За допомогою удару дрона було пошкоджено його радіолокаційну систему.

Це перший випадок, коли українські розвідники вдарили по військовому кораблю такого класу за допомогою FPV-дронів. Раніше атакам піддавалися лише катери та менші судна. Аналітики Defense Express наголошують, що удар по корвету "Буян-М" був здійснений FPV-дроном на відстані понад 350 км у глибину Азовського моря.

Інші новини:

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред