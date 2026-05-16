РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW

Росія розглядає для ударів приблизно 20 політичних та військових об’єктів у Києві.

Сценарій ударів РФ по Україні

Ключові тези:

РФ запускає ракети майже одразу після виробництва

Послаблення санкцій посилить загрозу ударів

Кремль готує нові атаки по Києву та околицях

Країна-агресор Росія зараз запускає ракети майже "з конвеєра". Але послаблення санкцій, особливо в поєднанні зі сповільненням постачань перехоплювачів Patriot для України, посилить і без того значну загрозу, яку становлять російські ракетні удари. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк говорив, що крилаті ракети Х-100, якими ворог атакував Києві 14 травня, були виготовлені у другому кварталі 2026-го. Це свідчить про те, що росіяни запускають ракети майже одразу після виробництва і не накопичують їх.

Важливими моментом є й те, що вироблені в Росії ракети досі мають значну кількість західних компонентів, незважаючи на чинні санкції.

Аналітики наголошують, що Росія неодноразово вимагала послаблення санкцій під час переговорів щодо припинення війни. Але зменшення санкційних обмежень значно збільшить загрозу руйнівних ракетних ударів по Україні.

"Послаблення санкцій принесе користь російському виробництву крилатих та балістичних ракет, дозволяючи Росії запускати більше таких повітряних цілей за один ударний комплекс, щоб перевантажити українські системи ППО та збільшити ймовірність успішних уражень", - йдеться у повідомленні.

Росія має нові цілі для ударів

Аналітики також згадали, що Кремль раніше погрожував ударами, зокрема "Орешніком" по Києву, якщо парад в Москві буде зірвано. Хоч святкування на Красній площі відбулося, Росія не відмовилася від своїх планів.

Зокрема, РФ проводить розвідку центрів прийняття рішень у Києві та його околицях на предмет можливих майбутніх ударів.

Так, ГУР отримало супутникові знімки і російські документи, в яких викладено плани ударів по приблизно 20 політичних та військових об’єктах, що часто відвідують високопоставлені українські чиновники.

"Кремль погрожував завдати ударів по центрах ухвалень рішень у Києві, якщо українські війська завдадуть ударів під час святкування Дня Побєди в Москві 9 травня. Росія не відмовилася від своїх планів щодо таких ударів у майбутньому — навіть після закінчення терміну припинення вогню", - підсумували в ISW.

Терміни нового масованого удару

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що нові масовані удари можуть відбутися вже найближчими днями.

За його словами, у росіян ще є запас ракет та дронів, яких вистачить щонайменше на один масований удар.

"Найближчий ймовірний час нанесення удару — це, можливо, вихідні. Зазвичай вони використовують або ніч суботи, або неділю для нанесення удару. Засоби у них є", - попередив експерт.

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 травня російські окупанти завдали кілька ударів по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено три виходи з метрополітену, та три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу, та скління у прилеглих будівлях.

Також вночі Росія завдала масованого удару дронами по півдню Одеської області, зокрема по місту Ізмаїл, там є постраждалі. Пошкоджена житлова та портова інфраструктура.

У ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару постраждали щонайменше 44 людини, серед них - одна дитина.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

