Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW

Марія Николишин
16 травня 2026, 09:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Росія розглядає для ударів приблизно 20 політичних та військових об’єктів у Києві.
РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW
Сценарій ударів РФ по Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Ключові тези:

  • РФ запускає ракети майже одразу після виробництва
  • Послаблення санкцій посилить загрозу ударів
  • Кремль готує нові атаки по Києву та околицях

Країна-агресор Росія зараз запускає ракети майже "з конвеєра". Але послаблення санкцій, особливо в поєднанні зі сповільненням постачань перехоплювачів Patriot для України, посилить і без того значну загрозу, яку становлять російські ракетні удари. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк говорив, що крилаті ракети Х-100, якими ворог атакував Києві 14 травня, були виготовлені у другому кварталі 2026-го. Це свідчить про те, що росіяни запускають ракети майже одразу після виробництва і не накопичують їх.

відео дня

Важливими моментом є й те, що вироблені в Росії ракети досі мають значну кількість західних компонентів, незважаючи на чинні санкції.

Аналітики наголошують, що Росія неодноразово вимагала послаблення санкцій під час переговорів щодо припинення війни. Але зменшення санкційних обмежень значно збільшить загрозу руйнівних ракетних ударів по Україні.

"Послаблення санкцій принесе користь російському виробництву крилатих та балістичних ракет, дозволяючи Росії запускати більше таких повітряних цілей за один ударний комплекс, щоб перевантажити українські системи ППО та збільшити ймовірність успішних уражень", - йдеться у повідомленні.

РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Росія має нові цілі для ударів

Аналітики також згадали, що Кремль раніше погрожував ударами, зокрема "Орешніком" по Києву, якщо парад в Москві буде зірвано. Хоч святкування на Красній площі відбулося, Росія не відмовилася від своїх планів.

Зокрема, РФ проводить розвідку центрів прийняття рішень у Києві та його околицях на предмет можливих майбутніх ударів.

Так, ГУР отримало супутникові знімки і російські документи, в яких викладено плани ударів по приблизно 20 політичних та військових об’єктах, що часто відвідують високопоставлені українські чиновники.

"Кремль погрожував завдати ударів по центрах ухвалень рішень у Києві, якщо українські війська завдадуть ударів під час святкування Дня Побєди в Москві 9 травня. Росія не відмовилася від своїх планів щодо таких ударів у майбутньому — навіть після закінчення терміну припинення вогню", - підсумували в ISW.

РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW
Ракета "Орешнік" / Інфографіка: Главред

Терміни нового масованого удару

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що нові масовані удари можуть відбутися вже найближчими днями.

За його словами, у росіян ще є запас ракет та дронів, яких вистачить щонайменше на один масований удар.

"Найближчий ймовірний час нанесення удару — це, можливо, вихідні. Зазвичай вони використовують або ніч суботи, або неділю для нанесення удару. Засоби у них є", - попередив експерт.

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 травня російські окупанти завдали кілька ударів по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено три виходи з метрополітену, та три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу, та скління у прилеглих будівлях.

Також вночі Росія завдала масованого удару дронами по півдню Одеської області, зокрема по місту Ізмаїл, там є постраждалі. Пошкоджена житлова та портова інфраструктура.

У ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару постраждали щонайменше 44 людини, серед них - одна дитина.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини України Інститут вивчення війни атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні – BI

Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні – BI

09:54Україна
РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW

РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW

09:51Україна
Військові РФ завдали удару по Одеській області: є поранені

Військові РФ завдали удару по Одеській області: є поранені

08:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

Китайський гороскоп на завтра, 16 травня: Драконам — образи, Козлам — терпимість

Китайський гороскоп на завтра, 16 травня: Драконам — образи, Козлам — терпимість

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

Останні новини

11:06

LELEKA розкішно виступила перед журі Євробачення 2026 — як її оцінили

10:56

Чому 17 травня на столі має бути картопля: яке церковне свято

10:48

Як виростити моркву завдовжки 25 см: три головні секрети чудового врожаюВідео

10:42

Різке зростання чи падіння: чого чекати від курсу долара та євро з понеділка

09:54

Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні – BI

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
09:51

РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW

09:30

Чому перець скидає квіти: помилки, через які можна залишитися без врожаюВідео

09:07

Євробачення 2026: де дивитися гранд-фінал

08:52

Військові РФ завдали удару по Одеській області: є поранені

Реклама
08:51

Дрони вдарили по найбільшому хімзаводу в РФ: спалахнула масштабна пожежа

08:09

Віталій Портников: Трамп сказав Кремлю важливе "ні" щодо ДонбасуПогляд

07:35

Росіяни атакували Харків: дрон вдарив по центру міста, є постраждалі

06:00

Початок "білої смуги": удача сама постукає у двері трьох знаків зодіаку

05:28

Як полегшити кольки у дитини: експерт назвав найефективніші методи

05:00

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

04:41

Чому в СРСР у кожному домі зберігали сушену кропиву: пояснення здивує

04:12

Як зберігати хліб, щоб був свіжим до 2 тижнів: так робили ще наші бабусі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні воротаря з м'ячем за 35 с

03:40

Астероїд "вбивця міст" стрімко наближається до Землі: чи існує загроза катастрофи

03:11

Що найчастіше сниться людям: статистика пошукових запитів Google

Реклама
02:34

Чотири знаки зодіаку отримають подарунок від Всесвіту - кого чекають великі зміни

01:45

Не чіпатиме крупи, не підлітатиме до шафи: як назавжди позбутися моліВідео

01:01

Росіяни придумали, як захистити "Шахеди" від перехоплювачів — Флеш

00:34

Фінансовий тиждень чекає на три знаки зодіаку: кому пощастить уже з 18 травня

15 травня, п'ятниця
23:59

У Києві можуть змінити схему руху метро: названо терміни та напрямок

23:13

Сильний геомагнітний шторм атакував країну: коли закінчиться буря

23:07

У США розкрили несподіваний сценарій завершення війни в Україні

22:44

"Там море нерозірваних мін": РФ повністю зруйнувала місто на Харківщині

22:44

Лайфхак радянських часів: навіщо закопувати звичайний цвях у вазон

22:06

Загроза штурму 50-тисячного угруповання: експерт про ризик атаки РФ з півночі

21:52

Бачать майбутнє та емоції: чотири місяці народження з найсильнішим чуттям

21:33

Його просили кинути зброю: поліція опублікувала відео зі стріляниною на ХмельниччиніВідео

21:28

Допомога на дітей виплачуватиметься за новою схемою: важливі зміни

21:11

Чим можна замінити пелети в печі: що дійсно працює, а що — небезпечноВідео

20:56

Чому морква тріскаєть та росте кривою: помилки у поливі та підживленні

20:50

Кого найчастіше кусають комарі: вчені назвали ідеальних жертв

20:26

Розкішна зелена огорожа без клопоту: який кущ росте швидше за тую і виглядає яскравіше

20:10

Резерви йдуть у бій: РФ кидає нові сили на штурм, фронт "кипить"Відео

19:30

Під загрозою Київська та Чернігівська області: Зеленський виступив із терміновим зверненням

19:25

Україна зможе повернути окуповані території: Жданов розкрив сценарій

Реклама
19:24

У мережу потрапило відео, на якому Джамала реагує на рекордну ноту LELEKAВідео

19:10

Шкідники зникнуть з городу без хімікатів: які рослини варто посадити поруч навесні

19:10

"Дзеркальних ударів немає": Копитько про атаки РФ на цивільні об’єктиПогляд

18:50

"Неповага до ЗСУ": військовий поскаржився на дії ПриватБанку

18:32

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

18:23

Путін втрачає контроль: розкриті подробиці серйозного розколу у владі в РФВідео

18:13

Китайці посадили Трампа на глибше крісло: кумедні кадри із зустрічі з СіВідео

18:06

"Уклав контракт": на фронті в Україні загинув зірка російських серіалів

18:02

Аліна Гросу показала сина у День сім'ї

18:01

Секрет соковитого і м'якого шашлику розкрито: як його правильно смажити на вугіллі

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти