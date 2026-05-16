Росіяни атакували Харків: дрон вдарив по центру міста, є постраждалі

Дрони атакували одразу кілька районів міста.

Удар по Харкову

Коротко:

РФ атакувала Харків "Шахедами" вночі та зранку

Постраждали двоє людей у різних районах міста

Пошкоджено метро, тролейбус і зупинки транспорту

У ніч на 16 травня російські окупанти завдали кількох ударів по Харкову БпЛА типу "Шахед". Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, вночі ворог атакував Холодногірський та Основ’янський райони міста.

"Внаслідок удару - 1 постраждала. Попередньо, у жінки гостра реакція на стрес", - написав він.

Вже о 6:27 росіяни атакували центральну частину Харкова у Шевченківському районі.

"Приліт стався у дорогу - пошкоджено два виходи з метро, контактну мережу міськелектротранспорту. Внаслідок удару по центральній частині міста є один постраждалий. За уточненою інформацією, також пошкоджено тролейбус та зупинку громадського транспорту", - додав Терехов.

Пізніше він уточнив, що у Шевченківському районі також пошкоджено три виходи з метрополітену, та три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу, та скління у прилеглих будівлях.

Також відомо про падіння уламків ворожого дрону у Київському районі. Деталі наразі з’ясовуються.

Росія нарощує дронові атаки

Начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України Ігор Яременко говорив, що Росія змінює тактику ведення бойових дій та обстрілів цивільного населення України.

За його словами, ворог зараз збільшує кількість дронових атак.

Він додав, що українські військові навчилися збивати за добу до двох тисяч ворожих БпЛА через нарощення з боку противника.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявляв, що російські окупанти готуються до нових ракетно-дронових ударів по Україні. Ворог хоче завдати удари по "центрах ухвалення рішень".

Керівник Офісу президента Кирило Буданов говорив, що Росія має технічну можливість завдати ядерного удару по Україні у будь-який момент, але наразі Київ не бачить ознак підготовки до такого сценарію.

Крім того, у ніч на 15 травня країна-агресор Росія знову атакувала Одеську область. Окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару. Ціллю ворожої атаки стали об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства. На жаль, двоє людей постраждали.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

